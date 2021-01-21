Новости

Постпред РФ в Вене оценил заявление кандидата на пост госсекретаря США о ДСНВ 03:02
Компания United Airlines подсчитала убытки на фоне пандемии COVID-19 02:57
Syria TV: США перебросили военных из Ирака на северо-восток Сирии 02:36
Биржевые индексы США отреагировали на инаугурацию Байдена 02:36
Байден высказался о напутственном письме, которое Трамп оставил ему в Белом доме 01:46
ВОЗ изучает заявки на регистрацию двух российских вакцин 01:43
Высоту орбиты МКС скорректируют перед пересменкой экипажа 01:28
Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США 01:13
Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку Брайденстайна за совместную работу 00:50
ВОЗ: За сутки в мире зафиксировано 496 тысяч случаев заражения COVID 00:43
Чубайс заявил о желании покинуть свои посты в РСПП 00:22
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет 00:20
В Эстонии правительство впервые может принести присягу онлайн 00:10
Сокращение половины выбросов CO2 увеличит затраты потребителей на 1-4% 00:01
Байден назначил Дэниела Смита и.о. госсекретаря США 20.01.2021
В Москве резко выросли цены в элитных новостройках 20.01.2021
Гандболисты сборной России проиграли Египту на чемпионате мира 20.01.2021
Роскосмос: Система подачи кислорода на МКС работает штатно 20.01.2021
В Германии зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID-19 20.01.2021
В Москве расширили доступ к машино-местам 20.01.2021
Болельщики признали Халка лучшим легионером в истории РПЛ 20.01.2021
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп 20.01.2021
СК расследует дело об отравлении в школьных столовых Красноармейска 20.01.2021
На МКС отказала российская система получения кислорода 20.01.2021
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC 20.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"
21.01.2021 01:43
Рубрика: Общество

ВОЗ изучает заявки на регистрацию двух российских вакцин

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки на рассмотрение 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. В их числе и два российских препарата "Спутник V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Фото: iStock
Вакцину "Спутник V" протестируют на детях в этом году

Такая информация содержится в документе о "статусе процедуры оценки вакцин", предоставленном пресс-службой ВОЗ. Из него следует, что "Спутник V" прошел три этапа утверждения из пяти. Сейчас рассматривается дополнительная информация, и на 22 января запланировано обсуждение заявки. Вакцине "Эпиваккорона" предстоит пройти еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения по российским вакцинам пока не определена, пишет ТАСС.

Рассмотрение вопроса о включении российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения проходит по установленной процедуре. Эксперты уделят внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству. По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, такой анализ проводится "очень скрупулезно". Только после изучения всей необходимой информации, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
Косачев: Байден будет еще более неудобным оппонентом для России, чем Трамп
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
Трое погибли и одиннадцать ранены при взрыве дома в Мадриде
Пятеро силовиков получили ранения в ходе ликвидации боевиков в Чечне
Искусственный интеллект научили по лицу определять политические убеждения
Сколько стоит содержание в доме престарелых в России