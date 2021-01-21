ВОЗ изучает заявки на регистрацию двух российских вакцин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки на рассмотрение 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. В их числе и два российских препарата "Спутник V" НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

Такая информация содержится в документе о "статусе процедуры оценки вакцин", предоставленном пресс-службой ВОЗ. Из него следует, что "Спутник V" прошел три этапа утверждения из пяти. Сейчас рассматривается дополнительная информация, и на 22 января запланировано обсуждение заявки. Вакцине "Эпиваккорона" предстоит пройти еще четыре этапа. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения по российским вакцинам пока не определена, пишет ТАСС.

Рассмотрение вопроса о включении российских вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения проходит по установленной процедуре. Эксперты уделят внимание эффективности и безопасности вакцины, а также ее производству. По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, такой анализ проводится "очень скрупулезно". Только после изучения всей необходимой информации, специалисты ВОЗ могут принять решение о включении препарата в список.