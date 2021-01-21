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Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят"

Новости
    21.01.2021, 15:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован дублированный трейлер сериала "Кларисса", спин-оффа "Молчания ягнят", посвященного судьбе агента Старлинг после событий ленты Демми 1991 года.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит обратить внимание, что д-р Лектер в шоу не появится. Более того, из-за ситуации с авторскими правами он даже упоминаться в сериале не будет.

Действие стартует в Вашингтоне в 1993 году. "Первоклассный агент ФБР Старлинг расследует дела о сексуальных изнасилованиях и серийных убийствах, происходящих на фоне политических интриг", - оповещает официальный синопсис, уведомляя, что "храбрость, энергичность и инициативность женщины привлекает безумцев и истинных чудовищ в человеческих обличиях". Тогда как "за мощной силой Клариссы скрываются сложное детство и семейные тайны, с которыми ей также придется разобраться".

В главной роли - Ребекка Бридс ("Милые обманщицы", "Древние").

В эфире - с 11 февраля (в России - с 12-го). В первом сезоне заявлено десять эпизодов.

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