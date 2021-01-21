За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3458

2 Санкт-Петербург 3112

3 Московская область 1092

4 Нижегородская область 493

5 Свердловская область 392

6 Ростовская область 390

7 Воронежская область 386

8 Красноярский край 324

9 Вологодская область 307

10 Хабаровский край 299

11 Пермский край 297

12 Челябинская область 297

13 Самарская область 287

14 Республика Карелия 279

15 Иркутская область 263

16 Саратовская область 253

17 Архангельская область 252

18 Волгоградская область 251

19 Республика Крым 244

20 Ульяновская область 241

21 Ставропольский край 240

22 Пензенская область 236

23 Мурманская область 232

24 Омская область 229

25 Приморский край 226

26 Ленинградская область 225

27 Забайкальский край 221

28 Тверская область 220

29 Кировская область 214

30 Ханты-Мансийский автономный округ 212

31 Калининградская область 211

32 Краснодарский край 198

33 Тульская область 196

34 Алтайский край 195

35 Белгородская область 192

36 Брянская область 191

37 Удмуртская Республика 190

38 Смоленская область 187

39 Астраханская область 186

40 Ярославская область 186

41 Новгородская область 181

42 Курская область 181

43 Орловская область 174

44 Ивановская область 174

45 Оренбургская область 174

46 Республика Башкортостан 167

47 Калужская область 159

48 Тюменская область 159

49 Республика Коми 158

50 Тамбовская область 156

51 Липецкая область 155

52 Владимирская область 153

53 Республика Дагестан 150

54 Республика Бурятия 149

55 Новосибирская область 147

56 Республика Саха (Якутия) 146

57 Псковская область 132

58 Амурская область 122

59 Сахалинская область 120

60 Томская область 119

61 Рязанская область 115

62 Кемеровская область 109

63 Ямало-Ненецкий автономный округ 107

64 Курганская область 105

65 Республика Чувашия 105

66 Республика Хакасия 100

67 Севастополь 99

68 Кабардино-Балкарская Республика 95

69 Республика Калмыкия 87

70 Республика Татарстан 85

71 Республика Мордовия 80

72 Карачаево-Черкесская Республика 79

73 Республика Северная Осетия-Алания 77

74 Камчатский край 70

75 Республика Алтай 64

76 Республика Адыгея 55

77 Республика Ингушетия 54

78 Чеченская Республика 53

79 Костромская область 46

80 Республика Марий Эл 45

81 Республика Тыва 32

82 Магаданская область 25

83 Еврейская автономная область 15

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,2%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ 0,3%

3. Москва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,4% За последние сутки подтверждено 612 смертей Санкт-Петербург 79

Москва 69

Московская область 39

Красноярский край 29

Ростовская область 25

Краснодарский край 18

Нижегородская область 18

Свердловская область 17

Воронежская область 16

Республика Чувашия 13

Ульяновская область 11

Алтайский край 11

Вологодская область 10

Ленинградская область 10

Пермский край 10

Челябинская область 10

Новосибирская область 10

Республика Крым 9

Республика Хакасия 9

Иркутская область 9

Омская область 9

Владимирская область 8

Самарская область 8

Белгородская область 7

Тульская область 7

Мурманская область 7

Севастополь 7

Ставропольский край 7

Ивановская область 6

Ярославская область 6

Волгоградская область 6

Оренбургская область 6

Саратовская область 6

Республика Саха (Якутия) 6

Смоленская область 5

Приморский край 5

Брянская область 4

Республика Калмыкия 4

Республика Татарстан 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Забайкальский край 4

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Калининградская область 3

Новгородская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Марий Эл 3

Удмуртская Республика 3

Пензенская область 3

Амурская область 3

Хабаровский край 3

Курская область 2

Липецкая область 2

Орловская область 2

Тверская область 2

Псковская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Дагестан 2

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Республика Бурятия 2

Еврейская автономная область 2

Рязанская область 1

Астраханская область 1

Республика Ингушетия 1

Карачаево-Черкесская Республика 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Республика Алтай 1

Кемеровская область 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 67 832 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 902 человека Москва 5220

Санкт-Петербург 4194

Московская область 1250

Нижегородская область 483

Тамбовская область 449

Свердловская область 402

Воронежская область 396

Псковская область 383

Новгородская область 366

Ивановская область 363

Челябинская область 361

Архангельская область 356

Брянская область 340

Красноярский край 333

Ростовская область 327

Иркутская область 323

Хабаровский край 318

Тверская область 316

Республика Карелия 312

Вологодская область 310

Пермский край 293

Республика Башкортостан 282

Смоленская область 280

Кировская область 276

Самарская область 272

Саратовская область 269

Ставропольский край 265

Липецкая область 264

Забайкальский край 264

Ленинградская область 257

Белгородская область 250

Волгоградская область 240

Ямало-Ненецкий автономный округ 235

Ханты-Мансийский автономный округ 233

Омская область 227

Новосибирская область 223

Приморский край 215

Республика Хакасия 212

Тульская область 205

Республика Крым 201

Республика Коми 197

Чеченская Республика 187

Удмуртская Республика 187

Кемеровская область 176

Республика Дагестан 174

Ярославская область 173

Курская область 169

Краснодарский край 168

Ульяновская область 167

Мурманская область 164

Республика Бурятия 164

Сахалинская область 163

Оренбургская область 157

Тюменская область 156

Калужская область 154

Пензенская область 154

Владимирская область 147

Орловская область 142

Республика Калмыкия 135

Кабардино-Балкарская Республика 129

Амурская область 128

Калининградская область 116

Республика Ингушетия 110

Рязанская область 108

Томская область 103

Алтайский край 102

Республика Чувашия 101

Республика Татарстан 97

Курганская область 97

Костромская область 96

Севастополь 96

Астраханская область 90

Республика Адыгея 82

Карачаево-Черкесская Республика 78

Республика Саха (Якутия) 76

Республика Мордовия 73

Республика Северная Осетия - Алания 72

Камчатский край 66

Республика Алтай 53

Республика Марий Эл 44

Республика Тыва 31

Магаданская область 28

Еврейская автономная область 20

Ненецкий автономный округ 4

Чукотский автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 054 218 человек. Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие