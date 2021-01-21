За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3458
- 2 Санкт-Петербург 3112
- 3 Московская область 1092
- 4 Нижегородская область 493
- 5 Свердловская область 392
- 6 Ростовская область 390
- 7 Воронежская область 386
- 8 Красноярский край 324
- 9 Вологодская область 307
- 10 Хабаровский край 299
- 11 Пермский край 297
- 12 Челябинская область 297
- 13 Самарская область 287
- 14 Республика Карелия 279
- 15 Иркутская область 263
- 16 Саратовская область 253
- 17 Архангельская область 252
- 18 Волгоградская область 251
- 19 Республика Крым 244
- 20 Ульяновская область 241
- 21 Ставропольский край 240
- 22 Пензенская область 236
- 23 Мурманская область 232
- 24 Омская область 229
- 25 Приморский край 226
- 26 Ленинградская область 225
- 27 Забайкальский край 221
- 28 Тверская область 220
- 29 Кировская область 214
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 212
- 31 Калининградская область 211
- 32 Краснодарский край 198
- 33 Тульская область 196
- 34 Алтайский край 195
- 35 Белгородская область 192
- 36 Брянская область 191
- 37 Удмуртская Республика 190
- 38 Смоленская область 187
- 39 Астраханская область 186
- 40 Ярославская область 186
- 41 Новгородская область 181
- 42 Курская область 181
- 43 Орловская область 174
- 44 Ивановская область 174
- 45 Оренбургская область 174
- 46 Республика Башкортостан 167
- 47 Калужская область 159
- 48 Тюменская область 159
- 49 Республика Коми 158
- 50 Тамбовская область 156
- 51 Липецкая область 155
- 52 Владимирская область 153
- 53 Республика Дагестан 150
- 54 Республика Бурятия 149
- 55 Новосибирская область 147
- 56 Республика Саха (Якутия) 146
- 57 Псковская область 132
- 58 Амурская область 122
- 59 Сахалинская область 120
- 60 Томская область 119
- 61 Рязанская область 115
- 62 Кемеровская область 109
- 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 107
- 64 Курганская область 105
- 65 Республика Чувашия 105
- 66 Республика Хакасия 100
- 67 Севастополь 99
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 69 Республика Калмыкия 87
- 70 Республика Татарстан 85
- 71 Республика Мордовия 80
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 79
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 74 Камчатский край 70
- 75 Республика Алтай 64
- 76 Республика Адыгея 55
- 77 Республика Ингушетия 54
- 78 Чеченская Республика 53
- 79 Костромская область 46
- 80 Республика Марий Эл 45
- 81 Республика Тыва 32
- 82 Магаданская область 25
- 83 Еврейская автономная область 15
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,2%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ 0,3%
- 3. Москва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 612 смертей
- Санкт-Петербург 79
- Москва 69
- Московская область 39
- Красноярский край 29
- Ростовская область 25
- Краснодарский край 18
- Нижегородская область 18
- Свердловская область 17
- Воронежская область 16
- Республика Чувашия 13
- Ульяновская область 11
- Алтайский край 11
- Вологодская область 10
- Ленинградская область 10
- Пермский край 10
- Челябинская область 10
- Новосибирская область 10
- Республика Крым 9
- Республика Хакасия 9
- Иркутская область 9
- Омская область 9
- Владимирская область 8
- Самарская область 8
- Белгородская область 7
- Тульская область 7
- Мурманская область 7
- Севастополь 7
- Ставропольский край 7
- Ивановская область 6
- Ярославская область 6
- Волгоградская область 6
- Оренбургская область 6
- Саратовская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Смоленская область 5
- Приморский край 5
- Брянская область 4
- Республика Калмыкия 4
- Республика Татарстан 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Забайкальский край 4
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Калининградская область 3
- Новгородская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Удмуртская Республика 3
- Пензенская область 3
- Амурская область 3
- Хабаровский край 3
- Курская область 2
- Липецкая область 2
- Орловская область 2
- Тверская область 2
- Псковская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Бурятия 2
- Еврейская автономная область 2
- Рязанская область 1
- Астраханская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Алтай 1
- Кемеровская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 67 832 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 902 человека
- Москва 5220
- Санкт-Петербург 4194
- Московская область 1250
- Нижегородская область 483
- Тамбовская область 449
- Свердловская область 402
- Воронежская область 396
- Псковская область 383
- Новгородская область 366
- Ивановская область 363
- Челябинская область 361
- Архангельская область 356
- Брянская область 340
- Красноярский край 333
- Ростовская область 327
- Иркутская область 323
- Хабаровский край 318
- Тверская область 316
- Республика Карелия 312
- Вологодская область 310
- Пермский край 293
- Республика Башкортостан 282
- Смоленская область 280
- Кировская область 276
- Самарская область 272
- Саратовская область 269
- Ставропольский край 265
- Липецкая область 264
- Забайкальский край 264
- Ленинградская область 257
- Белгородская область 250
- Волгоградская область 240
- Ямало-Ненецкий автономный округ 235
- Ханты-Мансийский автономный округ 233
- Омская область 227
- Новосибирская область 223
- Приморский край 215
- Республика Хакасия 212
- Тульская область 205
- Республика Крым 201
- Республика Коми 197
- Чеченская Республика 187
- Удмуртская Республика 187
- Кемеровская область 176
- Республика Дагестан 174
- Ярославская область 173
- Курская область 169
- Краснодарский край 168
- Ульяновская область 167
- Мурманская область 164
- Республика Бурятия 164
- Сахалинская область 163
- Оренбургская область 157
- Тюменская область 156
- Калужская область 154
- Пензенская область 154
- Владимирская область 147
- Орловская область 142
- Республика Калмыкия 135
- Кабардино-Балкарская Республика 129
- Амурская область 128
- Калининградская область 116
- Республика Ингушетия 110
- Рязанская область 108
- Томская область 103
- Алтайский край 102
- Республика Чувашия 101
- Республика Татарстан 97
- Курганская область 97
- Костромская область 96
- Севастополь 96
- Астраханская область 90
- Республика Адыгея 82
- Карачаево-Черкесская Республика 78
- Республика Саха (Якутия) 76
- Республика Мордовия 73
- Республика Северная Осетия - Алания 72
- Камчатский край 66
- Республика Алтай 53
- Республика Марий Эл 44
- Республика Тыва 31
- Магаданская область 28
- Еврейская автономная область 20
- Ненецкий автономный округ 4
- Чукотский автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 054 218 человек.