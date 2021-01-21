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21.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3458
  • 2 Санкт-Петербург 3112
  • 3 Московская область 1092
  • 4 Нижегородская область 493
  • 5 Свердловская область 392
  • 6 Ростовская область 390
  • 7 Воронежская область 386
  • 8 Красноярский край 324
  • 9 Вологодская область 307
  • 10 Хабаровский край 299
  • 11 Пермский край 297
  • 12 Челябинская область 297
  • 13 Самарская область 287
  • 14 Республика Карелия 279
  • 15 Иркутская область 263
  • 16 Саратовская область 253
  • 17 Архангельская область 252
  • 18 Волгоградская область 251
  • 19 Республика Крым 244
  • 20 Ульяновская область 241
  • 21 Ставропольский край 240
  • 22 Пензенская область 236
  • 23 Мурманская область 232
  • 24 Омская область 229
  • 25 Приморский край 226
  • 26 Ленинградская область 225
  • 27 Забайкальский край 221
  • 28 Тверская область 220
  • 29 Кировская область 214
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 212
  • 31 Калининградская область 211
  • 32 Краснодарский край 198
  • 33 Тульская область 196
  • 34 Алтайский край 195
  • 35 Белгородская область 192
  • 36 Брянская область 191
  • 37 Удмуртская Республика 190
  • 38 Смоленская область 187
  • 39 Астраханская область 186
  • 40 Ярославская область 186
  • 41 Новгородская область 181
  • 42 Курская область 181
  • 43 Орловская область 174
  • 44 Ивановская область 174
  • 45 Оренбургская область 174
  • 46 Республика Башкортостан 167
  • 47 Калужская область 159
  • 48 Тюменская область 159
  • 49 Республика Коми 158
  • 50 Тамбовская область 156
  • 51 Липецкая область 155
  • 52 Владимирская область 153
  • 53 Республика Дагестан 150
  • 54 Республика Бурятия 149
  • 55 Новосибирская область 147
  • 56 Республика Саха (Якутия) 146
  • 57 Псковская область 132
  • 58 Амурская область 122
  • 59 Сахалинская область 120
  • 60 Томская область 119
  • 61 Рязанская область 115
  • 62 Кемеровская область 109
  • 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • 64 Курганская область 105
  • 65 Республика Чувашия 105
  • 66 Республика Хакасия 100
  • 67 Севастополь 99
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 69 Республика Калмыкия 87
  • 70 Республика Татарстан 85
  • 71 Республика Мордовия 80
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 79
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 74 Камчатский край 70
  • 75 Республика Алтай 64
  • 76 Республика Адыгея 55
  • 77 Республика Ингушетия 54
  • 78 Чеченская Республика 53
  • 79 Костромская область 46
  • 80 Республика Марий Эл 45
  • 81 Республика Тыва 32
  • 82 Магаданская область 25
  • 83 Еврейская автономная область 15
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 655 839 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,2%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ 0,3%
  • 3. Москва, Республика Алтай, Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Томская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Кемеровская область 0,4%
За последние сутки подтверждено 612 смертей
  • Санкт-Петербург 79
  • Москва 69
  • Московская область 39
  • Красноярский край 29
  • Ростовская область 25
  • Краснодарский край 18
  • Нижегородская область 18
  • Свердловская область 17
  • Воронежская область 16
  • Республика Чувашия 13
  • Ульяновская область 11
  • Алтайский край 11
  • Вологодская область 10
  • Ленинградская область 10
  • Пермский край 10
  • Челябинская область 10
  • Новосибирская область 10
  • Республика Крым 9
  • Республика Хакасия 9
  • Иркутская область 9
  • Омская область 9
  • Владимирская область 8
  • Самарская область 8
  • Белгородская область 7
  • Тульская область 7
  • Мурманская область 7
  • Севастополь 7
  • Ставропольский край 7
  • Ивановская область 6
  • Ярославская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Оренбургская область 6
  • Саратовская область 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Смоленская область 5
  • Приморский край 5
  • Брянская область 4
  • Республика Калмыкия 4
  • Республика Татарстан 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Забайкальский край 4
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Калининградская область 3
  • Новгородская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Пензенская область 3
  • Амурская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Курская область 2
  • Липецкая область 2
  • Орловская область 2
  • Тверская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Бурятия 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Рязанская область 1
  • Астраханская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Чеченская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Республика Алтай 1
  • Кемеровская область 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 67 832 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 902 человека
  • Москва 5220
  • Санкт-Петербург 4194
  • Московская область 1250
  • Нижегородская область 483
  • Тамбовская область 449
  • Свердловская область 402
  • Воронежская область 396
  • Псковская область 383
  • Новгородская область 366
  • Ивановская область 363
  • Челябинская область 361
  • Архангельская область 356
  • Брянская область 340
  • Красноярский край 333
  • Ростовская область 327
  • Иркутская область 323
  • Хабаровский край 318
  • Тверская область 316
  • Республика Карелия 312
  • Вологодская область 310
  • Пермский край 293
  • Республика Башкортостан 282
  • Смоленская область 280
  • Кировская область 276
  • Самарская область 272
  • Саратовская область 269
  • Ставропольский край 265
  • Липецкая область 264
  • Забайкальский край 264
  • Ленинградская область 257
  • Белгородская область 250
  • Волгоградская область 240
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 235
  • Ханты-Мансийский автономный округ 233
  • Омская область 227
  • Новосибирская область 223
  • Приморский край 215
  • Республика Хакасия 212
  • Тульская область 205
  • Республика Крым 201
  • Республика Коми 197
  • Чеченская Республика 187
  • Удмуртская Республика 187
  • Кемеровская область 176
  • Республика Дагестан 174
  • Ярославская область 173
  • Курская область 169
  • Краснодарский край 168
  • Ульяновская область 167
  • Мурманская область 164
  • Республика Бурятия 164
  • Сахалинская область 163
  • Оренбургская область 157
  • Тюменская область 156
  • Калужская область 154
  • Пензенская область 154
  • Владимирская область 147
  • Орловская область 142
  • Республика Калмыкия 135
  • Кабардино-Балкарская Республика 129
  • Амурская область 128
  • Калининградская область 116
  • Республика Ингушетия 110
  • Рязанская область 108
  • Томская область 103
  • Алтайский край 102
  • Республика Чувашия 101
  • Республика Татарстан 97
  • Курганская область 97
  • Костромская область 96
  • Севастополь 96
  • Астраханская область 90
  • Республика Адыгея 82
  • Карачаево-Черкесская Республика 78
  • Республика Саха (Якутия) 76
  • Республика Мордовия 73
  • Республика Северная Осетия - Алания 72
  • Камчатский край 66
  • Республика Алтай 53
  • Республика Марий Эл 44
  • Республика Тыва 31
  • Магаданская область 28
  • Еврейская автономная область 20
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Чукотский автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 054 218 человек.

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