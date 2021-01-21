Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа

33-летняя украинская актриса Екатерина Кузнецова, официантка Бубнова из "Кухни", назвала причину развода с российским актером Евгением Прониным (Фирсов из "Кремлевских курсантов").

Как женщина призналась в эфире телешоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1", доступном на YouTube, дело в изменах: Екатерина случайно узнала, что муж имеет связь с другой.

И хотя в остальном жизнь супругов была вполне счастливой, после предательства ей пришлось бросить неверного.

При этом Кузнецова подчеркнула: у пары "всё было демократично", "Женя хотел ребенка, неоднократно говорил об этом", но актриса "была карьеристкой", для которой в тот период "было важно реализовываться".

"Я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. И я так ему и сказала: "Я ухожу", - заключила Кузнецова, настаивая, что о решении своем не жалеет

Екатерина Кузнецова родилась в 1987 году в Киеве. Сниматься начала в середине нулевых - с "Возвращения Мухтара". В числе других проектов - "Самый лучший фильм 3-ДЭ", "Частное пионерское", "Война полов", "Знахарь", грядущая черная комедия "Вампиры средней полосы".

Кузнецова и Пронин официально поженились в 2014-м, расставшись в марте следующего года.