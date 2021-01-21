Новости

Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков 17:51
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом 17:43
Умерла бывшая жена Алена Делона, актриса Натали Делон 17:28
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 15:31
Вышел трейлер комедии с Дмитрием Нагиевым "Спасите Колю!" 15:00

Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова пожаловалась на измены мужа

Новости
    21.01.2021, 18:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Россия 1 Фото: youtube.com/ Россия 1
Фото: youtube.com/ Россия 1

33-летняя украинская актриса Екатерина Кузнецова, официантка Бубнова из "Кухни", назвала причину развода с российским актером Евгением Прониным (Фирсов из "Кремлевских курсантов").

Фото: instagram.com/ annakhilkevich
Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом

Как женщина призналась в эфире телешоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1", доступном на YouTube, дело в изменах: Екатерина случайно узнала, что муж имеет связь с другой.

И хотя в остальном жизнь супругов была вполне счастливой, после предательства ей пришлось бросить неверного.

При этом Кузнецова подчеркнула: у пары "всё было демократично", "Женя хотел ребенка, неоднократно говорил об этом", но актриса "была карьеристкой", для которой в тот период "было важно реализовываться".

Фото: instagram.com/ prokky93
Симпсонов представили в образах героев армянских советских мультиков

"Я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. И я так ему и сказала: "Я ухожу", - заключила Кузнецова, настаивая, что о решении своем не жалеет

Екатерина Кузнецова родилась в 1987 году в Киеве. Сниматься начала в середине нулевых - с "Возвращения Мухтара". В числе других проектов - "Самый лучший фильм 3-ДЭ", "Частное пионерское", "Война полов", "Знахарь", грядущая черная комедия "Вампиры средней полосы".

Кузнецова и Пронин официально поженились в 2014-м, расставшись в марте следующего года.

Новости

Родригес снимет мультсериал по фильму "От заката до рассвета" 13:56
Автор "Гриффинов" хочет возродить "Голый пистолет" с Лиамом Нисоном 12:28
Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце 11:47
Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина" 11:39
⧣ видео
Фото: twitter.com/ DisneyAnimation
Умер легендарный аниматор Disney Дейл Баер 19.01.2021
Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе" 19.01.2021
Новогодний ролик о русской кибердеревне набрал более 1 млн просмотров 04.01.2021
⧣ Россия
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Алиса Фрейндлих пережила цитокиновый шторм 20.01.2021
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 20.01.2021
Михаил Ефремов заболел в тюрьме 20.01.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Сквозь снег" продлен на третий сезон 20.01.2021
Оператором экранизации The Last of Us станет россиянка Ксения Середа 20.01.2021
32-летний "Рон Уизли" из "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино 20.01.2021