Звезда "Универа" рассказала про инцидент с режиссером-педофилом

Очередное разоблачение педофилов в отечественном шоу-бизнесе - и вновь без конкретных имен. 34-летняя российская актриса кино и ТВ Анна Хилькевич рассказала в своем Instagram: когда ей было пятнадцать, она подверглась растлению со стороны режиссера студии "Мосфильм".

Как отметила сегодня "Маша Белова" из шоу "Универ. Новая общага", "с того случая прошло действительно много лет, и тема харассмента уже обсуждалась в сети, после скандала с Вайнштейном", но высказаться она решилась лишь теперь. Со словами "Помню, мне звонили журналисты и спрашивали было ли в моей жизни что-то подобное? Но я не хотела на волне хайпа говорить от этом, да и вообще видимо, не была готова. А сейчас могу))" (здесь и далее подача - авторская).

При этом женщина акцентирует, что имен она не назовет и "данных не передаст", так как актрисе не нужен "публичный суд и сжигание на костре соцсетей", и она уверена, что тот человек "сам все уже понимает", ведь жизнь - "интересная штука".

Случай же тем не менее действительно "отвратительный", поскольку на момент инцидента Анне было всего пятнадцать. И она только теперь - с высоты своего возраста - понимает, "как это мерзко выглядело".

Согласно рассказу Хилькевич, на тот момент она - юная начинающая артистка, заканчивавшая театральную школу - мечтала сниматься в кино. А опыта практически не было - девочка даже не знала, как проводятся пробы. Чем и воспользовался сексуальный хищник.

"…И вот прихожу я на пробы одного проекта на "Мосфильм". Как правило, в начале происходит знакомство с режиссером, где артист рассказывает о себе, они общаются и по итогам беседы, артиста приглашают дальше или же он слышит болючее "Спасибо, мы вам перезвоним", - описывает Анна внутренний процесс. Отметив, что после того, как она пришла на студию, познакомилась с режиссером и поговорили, тот вывел ее в коридор, заверил, что ему все понравилось и нужно будет далее встретиться отдельно. Чем несказанно обрадовал ребенка.

А чуть позже режиссер прислал ей SMS с адресом, куда нужно приехать. Ничего не подозревавшая Хилькевич прибыла в назначенное время в назначенное место… которым оказалась обыкновенная квартира. Где ее встретил режиссер, и где расхаживает "еще один взрослый Дядя".

"Они обмолвились, второй дядя вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную... Хотите знать, что было дальше?" - заканчивает свой пост Анна.

Рассказ артистки собрал уже более 100 000 отметок "нравится" и множество комментариев, в которых юзеры выражают восхищение смелостью Хилькевич.