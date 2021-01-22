"Барселона" обыграла "Корнелью" в дополнительное время

Футболисты "Барселоны" вышли в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв в дополнительное время клуб третьего дивизиона "Корнелья" - 2:0. В основное время они не реализовали два пенальти.

В матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании "Барселона" в гостях встречалась с клубом "Корнелья". На предыдущей стадии турнира скромный клуб третьего дивизиона выбил из борьбы мадридский "Атлетико", не позволив команде Диего Симеоне нанести ни одного удара в створ ворот.

"Барселона" вышла на матч без дисквалифицированного Лионеля Месси. Первый тайм получился упорным, и лишь в конце более титулованный клуб получил реальную возможность забить. Но Миралем Пьянич не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме "Барса" снова получила право на 11-метровый удар. Но вышедший на замену Усман Дембеле также не смог переиграть вратаря. В итоге основное время завершилось вничью - 0:0.

Но в дополнительное время класс взял верх. Дембеле и Мартин Брайтвайт отличились по разу в каждом тайме и вывели свою команду в 1/8 финала.