"Барселона" обыграла "Корнелью" в дополнительное время

В матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании "Барселона" в гостях встречалась с клубом "Корнелья". На предыдущей стадии турнира скромный клуб третьего дивизиона выбил из борьбы мадридский "Атлетико", не позволив команде Диего Симеоне нанести ни одного удара в створ ворот.
"Барселона" вышла на матч без дисквалифицированного Лионеля Месси. Первый тайм получился упорным, и лишь в конце более титулованный клуб получил реальную возможность забить. Но Миралем Пьянич не смог реализовать пенальти.
Во втором тайме "Барса" снова получила право на 11-метровый удар. Но вышедший на замену Усман Дембеле также не смог переиграть вратаря. В итоге основное время завершилось вничью - 0:0.
Но в дополнительное время класс взял верх. Дембеле и Мартин Брайтвайт отличились по разу в каждом тайме и вывели свою команду в 1/8 финала.