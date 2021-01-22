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22.01.2021 14:10
Рубрика: Спорт

"Я разочарован в человеческих качествах..."

Анатолий Бышовец объяснил, почему не хочет говорить про переход Александра Кокорина в "Фиорентину"
Текст: Артем Локалов
Владимир Высоцкий в песне "Комментатор из своей кабины...", написанной после чемпионата мира 1970 года, упоминает чемпионов-бразильцев - Пеле, Жаирзиньо, Тостао... И нападающего советской сборной Анатолия Бышовца, за которого "клуб Фиорентины" предлагал миллион. Но спустя полвека в "Фиорентине" оказался не он, а Александр Кокорин - за 3,5 млн. евро.

Как вам такая история, Анатолий Федорович?

Анатолий Бышовец: Не хочу комментировать все, что связано с Кокориным и Дзюбой, так как разочарован в их человеческих качествах.

Когда именно вы в них разочаровались?

Анатолий Бышовец: После их поступков.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Каких именно?

Анатолий Бышовец: Не хочу обсуждать.

Тогда про футбол...

Анатолий Бышовец: Нет, не будем. Пусть ребята играют, как у них получается. Но мне неприятно о них говорить. Я, например, не представляю, чтобы, работая с детьми или с национальной командой, позволил себе прийти на тренировку выпивши или что-то еще. Как Колосков (бывший президент Российского футбольного союза - прим. "РГ".) говорит: "Бышовец - это эталон тренера".

Как Кокорину и Дзюбе встать на путь исправления? Или они они уже встали?

Анатолий Бышовец: Но это же не единичные случаи. Не поддаются! От шампанского до стульев - это не тот путь, который может быть примером. Я уж о Дзюбе молчу.

Может, к вам они прислушаются?

Анатолий Бышовец: Нет, спасибо. Я с ними когда-то разговаривал, мы общались. Но после того, что они сделали, не хочу комментировать и вспоминать их имена. Это принципы. Есть репутация. И приличные люди дорожат ею.

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