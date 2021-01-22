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22 января 2021 г.

Приказ управления трудовой занятости населения правительства Еврейской автономной области от 20.01.2021 № 4/21 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 20 января 2021 г.
Опубликован 22 января 2021 г.

В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области от 15.06.2018 № 210-пп "О регулировании некоторых вопросов по установлению величины прожиточного минимума в Еврейской автономной области" и в целях осуществления адресной социальной политики приказываю:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года (в руб.):

Трудоспособное население: 16 336,12

Пенсионеры <*>: 12 432,67

Дети <**>: 16 128,20

На душу населения: 15 416,26

<*> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии.

<**> За исключением случаев определения величины прожиточного минимума в целях установления ежемесячной денежной выплаты семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области и нуждающимся в социальной поддержке, при рождении (усыновлении) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Начальник управления Т.А.Павленко



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