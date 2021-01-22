В мире
22.01.2021 13:08
Текст: Юрий Сизов

ЕЭК подтвердила проведение Евразийского межправсовета в очном формате

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

На юге Казахстана 5 февраля в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств - членов Евразийского экономического союза. Эту информацию подтвердил в ЕЭК, уточняя, что в этот же день в Алматы пройдет и форум Almaty Digital Forum 2021.

Ожидается, что в пленарной сессии форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств - наблюдателей при ЕАЭС, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и представители ЕЭК.

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