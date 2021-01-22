Новости

Кипр назвал дату открытия границ для туристов 17:09
Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок 17:06
В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов 17:00
Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить до 5 млн рублей 16:50
МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей 16:49
Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины 16:37
Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
Тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом 15:58
Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника 15:55
Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе 15:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности 15:43
За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала" 15:27
В России откроется первый Центр эмоционального образования 15:24
В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 15:21
Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов 15:14
Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции 14:48
Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин 14:23
Украина отказалась принимать удерживаемых лиц из ДНР 14:23
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 14:16
Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 15:53
Рубрика: Власть

Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе

Текст: Татьяна Замахина

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты, которые президент России Владимир Путин внес сегодня в Госдуму. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Речь о законопроекте о праве госслужащих, которых назначает глава государства, работать без ограничений по возрасту, а также о поправках на тему приоритета Конституции.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности

Вячеслав Володин направил внесенные президентом законопроекты в профильные комитеты, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Ранее президент внес предложения по изменению закона о государственной гражданской службе РФ. Пока что документом установлен предельный возраст пребывания на ней - 65 лет, с возможностью продления до 70 лет.

Однако иногда необходимо продлить срок госслужбы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими 70-летнего возраста, говорится в пояснительной записке. Поэтому президент предложил, чтобы возрастное ограничение в исключительных случаях не распространялось на назначаемых им чиновников.

Кроме того, глава государства ранее внес поправки о приоритете Конституции над международными договорами, предложив распространить эту норму на три кодекса - Земельный, Жилищный и Трудовой.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей