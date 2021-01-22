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Кевин Смит рассказал о новом мультсериале про Бэтмена

Новости
    22.01.2021, 15:34
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мультсериал "Бэтмен" (1992-1995) среди поклонников Темного рыцаря часто называют лучшей адаптацией комиксов DC.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце

Анимационный сериал стал культовым по множеству самых разных причин. Одна из них - актеры озвучки Кевин Конрой и Марк Хэмилл, подарившие свои голоса Бэтмену и Джокеру, после этого закрепившиеся за этими персонажами в самых различных медийных проектах на долгие годы вперед.

И для фанатов шоу появилась хорошая новость, которую сообщил известный гик и по совместительству режиссер Кевин Смит.

В своем подкасте кинодел рассказал, что слышал от "очень надежных людей" о том, что мультсериал получит вторую жизнь на стриминговой платформе HBO Max.

Согласно представленным данным, это будет скорее продолжением истории, а не ее перезапуском, а к своим ролям могут вернуться Конрой и Хэмилл.

Что касается сроков, то Смит прогнозирует, что мультсериал "Бэтмен" вернется в 2022 году.

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