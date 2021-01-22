Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов перед боем

Бойцы UFC Конор Макгрегор и Дастин Порье устроили шоу во время дуэли взглядов. В субботу они проведут бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби, а перед этим соперники встретились лицом к лицу на традиционной дуэли взглядов.

Учитывая темперамент Макгрегора, можно было ожидать чего угодно. Поначалу соперники продемонстрировали боевые стойки и что-то сказали друг другу, однако затем пожали руки и даже улыбнулись.

Американец преподнес сопернику подарок - бутылку острого соуса, которую ирландец с радостью принял, приобняв Порье.

Ранее стали известны гонорары бойцов. Макгрегор заработает не менее 5 млн долларов, а Порье - 1 млн. С учетом продажи платных подписок на бой заработок ирландца может составить 20 млн долларов.