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22.01.2021,  
12:39
Текст:  Антон Валагин

Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35

Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org
Фото: U.S. Department of Defense/Wikimedia.org

Исполняющий министра обороны США Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "куском..." Стенограмму выступления чиновника опубликовал Пентагон.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Миллер рассказал о недавнем разговоре с полковником ВВС США, в ходе которого министр назвал F-35 "куском..." и добавил: "мы создали монстра", - несмотря на то, что летчик считает Lightning II "фантастическим самолетом". Также Миллер признался, что "не может дождаться, когда оставит эту работу".

Ранее Bloomberg со ссылкой на испытательное управление Пентагона сообщил о 871 дефекте самолета, из которого как минимум 10 являются к критическими. Из-за скромных боевых качеств F-35 рекомендовано покидать поле боя при встрече с современными истребителями. На создание Lightning II потрачено 1,5 триллиона долларов - это самая дорогая боевая система в истории.

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