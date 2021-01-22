Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок

Министерство просвещения России проанализирует работу федеральных инновационных площадок в сфере образования. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

- Что касается финансирования федеральных инновационных площадок, то, действительно, мы подсчитали, что порядка 1 млрд рублей из разных источников выделяется на эту работу, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Мы сейчас системно смотрим результаты, если есть какие-то нарушения, то мы их направим в правоохранительные органы. Но в целом эту деятельность нужно поддерживать, развивать. И те позитивные результаты, которые есть, в том числе в области воспитательной работы, реализовывать в других школах.

Напомним, ранее в России работали школы - федеральные инновационные площадки, которые апробировали новые технологии и методики. Сейчас министерство просвещения планирует перезагрузить работу этих площадок.

- Инновационная деятельность в образовании - драйвер развития. Мы будем ее продолжать, поддерживать инновационные площадки и школы. Делаем перезагрузку и перезапуск этой работы, потому что многие инновации уже перешли в практику, - подчеркнул министр.