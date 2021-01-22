Неюбилейные мысли по случаю 100-летия Арно Бабаджаняна

"Как быстро бежит время!". Хотя нынче это весьма неточное выражение. Время уже давно не "бежит", скорость его передвижения теперь измеряется теми же "махами", какие присущи чертовщине, успешно вылетающей с наших подлодок и других платформ с целью неминуемо поразить врага. Остановить мгновенье, дабы насладиться его прелестью, теперь вряд ли возможно, да и прелестей у наших мгновений все меньше и меньше.

Ну, кто бы мог подумать: композитор Арно Бабаджанян родился сто (!) лет назад. Он же вчера еще сидел за роялем и аккомпанировал прекрасным солистам, исполнявшим его завораживающие песни. Я это помню. Я помню полные залы, тихо внимавшие блистательному Муслиму Магомаеву, певшему бабаджаняновское "Позови меня".

Вряд ли кому-нибудь в то время могло прийти в голову, что талантливую песню талантливого армянина талантливо исполняет его талантливый друг - азербайджанец.

Ах, как он пел! Ах, какая это была песня! И я, и мое поколение, и поколение моей дочери еще помним те концерты, те прекрасные мелодии и мудрые слова тех песен. Для великих композиторов тех лет тексты писали поэты. Потому что мелодии Исаака Дунаевского, Соловьева-Седого, Колмановского, Богословского, Пахмутовой, Таривердиева, Аедоницкого, Петрова, Френкеля, Островского, Бабаджаняна требовали себе достойных текстов Цветаевой, Пастернака, Евтушенко, Фатьянова, Вознесенского, Рождественского... - лучших тогдашних поэтов.

Не могу представить, кто бы сегодня мог написать хотя бы нечто подобное "Ноктюрну" Арно Арутюновича или, например, "Прощанию с Братском" Пахмутовой. В отличие от большинства сегодняшних сочинителей те композиторы знали ноты и нотную грамоту. Для абсолютного большинства нынешних нотная грамота - это "грамота китайская". Да им, нынешним, это в общем-то и не надо. Ну, что такое для современного рэпера соль диез мажор? Или скрипичный ключ? Им разве можно ударить по голове?

Лучшие из нынешних сочинителей и фамилии-то носят похожие на тюремные погоняла, и репертуарец производят того же качества. Они, правда, научились сидеть за роялем с усталым взглядом Леграна и с бабочкой у горла, но к их краденным, как правило, мелодиям пристает только сиюминутная любовь, и то за деньги.

Я уж не говорю о том, кто сегодня мог бы спеть "Ноктюрн" или "Прощание с Братском"? Баста? Моргенштерн, съевший дедушку?

Стоп, мой уважаемый читатель! Я уже чувствую, что вы хотите мне сказать. Нет, нет, нет. Я хорошо отношусь к нынешней молодежи и не идеализирую прошлое. Я о другом. Никогда еще в истории за жизнь одного поколения не случалось столько фундаментальных событий, кардинально меняющих содержание людского бытия. Сто лет назад внуки и деды моих соотечественников могли петь одни и те же песни, и у первых не возникало потребности съесть вторых. Но в течение жизни только моего поколения случилось создание и применение ядерного оружия, полет в космос, прогулка по Луне, открытие генома человека, изобретение мобильного телефона, телевидения и компьютера с интернетом и искусственным интеллектом. Это значит, что жизнь стала быстрее, значительно быстрее. Помимо всего прочего, это означает, что Моргенштерн лет через пять сам может быть съеден как дедушка каким-нибудь бойким внучком.

Муслим Магомаев. Как собрать стадион.

Как же быть нам с Моргенштерном?

У нас два выхода. Первый: не сопротивляться бешеному шквалу времени, мчаться вместе с ним, забывая о медленных прекрасных берегах, растворяясь в ревущем грязном потоке, и неизбежно сорваться в финальную катастрофу водопада. Так легче жить.

Но есть и второй вариант: не предавать однажды достигнутого тобой, не опускаться и не покидать медленных прекрасных берегов. И если ты был счастлив, читая собрания сочинений Толстого или Гессе, Шекспира или Бунина, то не надо гнуть себя, принуждая быть счастливым от прочтения собрания сочинений двоечников из какого-нибудь десятого "А". Не надо менять мелодии Бабаджаняна, Дунаевского и Пахмутовой даже на лучшие достижения современного рэпа. Даже под угрозой быть съеденным.

Время становится очень быстрым. Может быть, настолько, что нам повезет и мы дождемся концерта с песнями Арно Бабаджаняна в приличном зале в исполнении Магомаева, Гуляева, Кристалинской, воссозданных искусственным интеллектом хотя бы в качестве голограмм.