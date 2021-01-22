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22.01.2021 17:30
Рубрика: Легковые авто

Новые Mercedes-Benz S-Class уже попали под отзыв

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Концерн Daimler AG объявил срочный отзыв 1400 представительских седанов S-Class последнего поколения W223. Причина - опасения о плохо закрепленной рулевой тяге.

Фото: Пресс-служба Chevrolet
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Всем владельцам настоятельно рекомендовано немедленно доставить автомобили на ближайшую станцию обслуживания Mercedes-Benz, где рулевой узел будет тщательно проверен и в случае необходимости за счет марки заменен.

В компании объясняют, что на партию S-Class могли быть установлены внутренние рулевые тяги ненадлежащей спецификации - они не выдерживают постоянной нагрузки от вождения. Компонент поставляется на завод Mercedes-Benz в подсобранном виде и монтируется уже готовым, то есть речь идет о вине поставщика.

S-Class W223 выпускается на предприятии Factory 56 в Зиндельфингене (ФРГ), перед стартом производства этой модели в переоснащение завода вложили 730 млн евро.

В России новый S-Class только-только начинают продавать, цены на него начинаются от 11 120 000 рублей.

#Mercedes-Benz