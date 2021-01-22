Пентагон впервые возглавит афроамериканец

Сенат Конгресса США 22 января утвердил кандидатуру четырехзвездного генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны США, об этом было заявлено в ходе прямой трансляции голосования в Сенате.

В ближайшее время Остин будет приведен к присяге.

Ллойд Джеймс Остин III родился в штате Джорджия в 1953 году, в 1975 окончил Военную академию США (Вест-Пойнт). В 2010 году стал главнокомандующим американским контингентом в Ираке, вступил в эту должность в Багдаде в присутствии вице-президента США Джозефа Байдена. В 2013-2016 годах был главой Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). В это время он ближе познакомился с Байденом, которому понравились отчеты Остина. После выхода в отставку в 2016 году стал членом правления Raytheon Technologies, одной из трех крупнейших американских компаний - производителей вооружения. По информации, опубликованной в конце прошлого года в газете The New York Times, Остин владеет акциями Raytheon Technologies на полмиллиона долларов. Кроме того, Остин входит в совет директоров американского производителя стали Nucor Corp, и является независимым директором в медицинской компании Tenet Healthcare. Кроме того, Остин - партнер инвестиционной компании Pine Island Capital, с которой связан и Энтони Блинкен, наиболее вероятный претендент на пост госсекретаря США в команде Байдена.

Во время пребывания главой иракского корпуса американских военных Остин был известен среди журналистов как очень замкнутый человек, не любящий общаться с прессой и предпочитающий говорить о себе в третьем лице.