Новости

МИД РФ рассчитывает на здравый смысл Кишинева в вопросе русского языка 20:04
На Кубе выявили "южноафриканский" штамм коронавируса 19:56
Макгрегор и Порье провели дуэль взглядов перед боем 19:55
Сборная России по гандболу одержала первую победу в основном раунде ЧМ 19:41
Пентагон впервые возглавит афроамериканец 19:35
МВД проверит факты вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции 19:16
В ФРГ зафиксирован первый случай заражения бразильским штаммом COVID-19 19:01
В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19 18:55
СК возбудил дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в незаконной акции 18:44
Экс-глава Раменского района предстанет перед судом за убийство 18:37
Назван состав сборной России на эстафету в рамках Кубка мира по биатлону 18:00
Собянин: Считаю проведение незаконной акции 23 января недопустимым 17:56
Логинов не сдержал слез после победы на этапе Кубка мира в Италии 17:52
Детский омбудсмен Москвы высказалась о манипуляциях сознанием детей 17:47
В Москве проект Рублево-Архангельской линии метро вынесли на обсуждение 17:22
Кипр назвал дату открытия границ для туристов 17:09
Минпросвещения перезагрузит работу школ-инновационных площадок 17:06
В Москве возобновились работы по капитальному ремонту многоквартирных домов 17:00
Лимит по льготной сельской ипотеке планируется увеличить до 5 млн рублей 16:50
МИСиС запускает уникальную программу переподготовки преподавателей 16:49
Чиновник администрации Норильска задержан по делу о сходе лавины 16:37
Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
Соцсети удалили до 50% сообщений с призывами к участию в незаконных акциях 16:03
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 19:35
Рубрика: В мире

Пентагон впервые возглавит афроамериканец

Текст: Константин Волков

Сенат Конгресса США 22 января утвердил кандидатуру четырехзвездного генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны США, об этом было заявлено в ходе прямой трансляции голосования в Сенате.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Песков оценил предложение Байдена по СНВ-3

В ближайшее время Остин будет приведен к присяге.

Ллойд Джеймс Остин III родился в штате Джорджия в 1953 году, в 1975 окончил Военную академию США (Вест-Пойнт). В 2010 году стал главнокомандующим американским контингентом в Ираке, вступил в эту должность в Багдаде в присутствии вице-президента США Джозефа Байдена. В 2013-2016 годах был главой Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). В это время он ближе познакомился с Байденом, которому понравились отчеты Остина. После выхода в отставку в 2016 году стал членом правления Raytheon Technologies, одной из трех крупнейших американских компаний - производителей вооружения. По информации, опубликованной в конце прошлого года в газете The New York Times, Остин владеет акциями Raytheon Technologies на полмиллиона долларов. Кроме того, Остин входит в совет директоров американского производителя стали Nucor Corp, и является независимым директором в медицинской компании Tenet Healthcare. Кроме того, Остин - партнер инвестиционной компании Pine Island Capital, с которой связан и Энтони Блинкен, наиболее вероятный претендент на пост госсекретаря США в команде Байдена.

Во время пребывания главой иракского корпуса американских военных Остин был известен среди журналистов как очень замкнутый человек, не любящий общаться с прессой и предпочитающий говорить о себе в третьем лице.

В мире США

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пушков назвал ошибку Трампа во время президентских выборов
Боррель: ЕС не будет мешать проекту "Северный поток-2"