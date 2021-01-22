Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности

Президент провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности в режиме видеоконференции.

Участники обсудили вопросы социально-экономического развития. "Состоялся также обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.