В МЧС предупредили москвичей о тумане и гололеде

В течении дня в столичном регионе ожидают сильный туман и гололедицу. Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По данным спасателей, в течении дня в столице туман ухудшит видимость до 300-800 метров. Кроме этого, из-за перепада температур ожидается гололедица. Автомобилистов просят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратнее на дороге.

Аналогичное предупреждение выпустил и столичный департамент транспорта.

Напомним, что предупреждение о тумане действует до вечера пятницы, гололедица возможна в регионе до конца выходных дней.

Как ранее сообщили синоптики, в пятницу воздух в столице потеплеет до +1 градуса.