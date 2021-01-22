ВДНХ готовит на 2021 год программу в честь юбилеев в истории космонавтики

Этот год на главной выставке страны посвятят юбилеям главных космических достижений страны: 60-летию полета Юрия Гагарина и 50-летию запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции "Салют", сообщила заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала:

"Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс", - отметила Наталья Сергунина.

Как только будет возможно, горожанам представят и очные форматы мероприятий. "Сейчас мы приглашаем присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах ВДНХ. А как только павильоны вновь откроют двери для гостей, программа юбилейного года дополнится новыми экскурсиями, выставками, кинопоказами, живыми концертами и встречами с космонавтами", - отметили в пресс-службе ВДНХ.

"Так далеко"

Программу в честь юбилеев космических достижений открыла премьера перформанса "Так далеко", созданного специально для ВДНХ музыкантом и сценаристом Василием Зорким. Вместе с актерами Анатолием Белым, Мириам Сехон и Георгием Служителем он исполнил монологи на темы времени, расстояния, ностальгии, одиночества и любви, которые тесно переплетаются с темой космических полетов. В качестве музыкального сопровождения прозвучали песни группы "Зоркий" в новых аранжировках, исполненные под звездным куполом павильона "Космос".

Видео доступно на сайтах ВДНХ, центра "Космонавтика и авиация" и проекта "Знание. ВДНХ", а также на страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и "Одноклассники".

"Космос: ожидание и реальность"

Продолжит программу лекция популяризатора космонавтики, создателя сообщества "Открытый космос" Виталия Егорова "Космос: ожидания и реальность". Он расскажет о том, чего ожидали в прошлом от освоения космоса, и сравнит эти ожидания с современными достижениями.

Трансляция будет доступна 24 января в 16:00 на странице ВДНХ в "Одноклассниках". В 16:30, когда закончится лекция, на платформе Zoom состоится ее обсуждение. Зрители смогут высказать свое мнение, а также задать вопросы спикеру. Для этого необходима предварительная регистрация. На адрес электронной почты, указанный в заявке, будет выслано приглашение на Zoom-конференцию.

Секреты космического скафандра

Денис Прудник, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества и популяризатор космонавтики, проведет лекцию, посвященную отечественным космическим скафандрам. Зрители узнают об их устройстве и истории создания.

Трансляция пройдет 31 января в 16:00 на странице выставки в "Одноклассниках". После прямого эфира все желающие смогут обсудить лекцию в формате Zoom-конференции. Чтобы принять участие, нужно заранее зарегистрироваться.

Еще больше увлекательной информации на космическую тематику - в цикле лекций ВДНХ "Космос по выходным". Они опубликованы на сайте центра "Космонавтика и авиация", а также в группе выставки в "Одноклассниках".

Кроме того, центр "Космонавтика и авиация" запустил на своих страницах в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook и "Одноклассники" еженедельный видеоблог #СмотриКосмос. В коротких роликах экскурсоводы рассказывают о самых интересных экспонатах и связанных с ними космических разработках. А в феврале появится аналогичная рубрика для детей. В ней ребята узнают, что такое космос, кто такие космонавты, что они едят и как спят в экспедициях, какие планеты есть в Солнечной системе и чем знамениты Юрий Гагарин, Алексей Леонов и Валентина Терешкова.