Начальника хабаровского подразделения МЧС осудили на 9,5 лет за взятки

Бывшего начальника службы материально-технического обеспечения ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России" лишили свободы на 9,5 лет за превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), мошенничество (часть 3 статьи 159 УК РФ) и взяточничество (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО, за период с 2015 по 2018 годы подсудимый получил больше одного миллиона 300 тысяч рублей от предпринимателей, которые выступали исполнителями по различным работам и поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Деньги они платили за покровительство при исполнении госконтрактов.

Мужчина уволен со службы. По решению суда он также должен выплатить один миллион рублей штрафа.