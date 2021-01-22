В Хабаровском крае увеличат загрузку театров и спортивных арен

В Хабаровском крае решили пойти на послабление ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Теперь загрузку театров, филармонии, спортивных арен увеличат с 30 до 50 процентов. Также в Хабаровске разрешили провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд.

"Ежедневно в регионе фиксируется около 300 новых случаев заражения коронавирусом, но выздоравливает значительно больше людей. Хочу всех поблагодарить за соблюдение мер", - рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram.

Глава региона также отметил, что уже прибыло 25 тысяч доз вакцины. В феврале планируется завести еще 56 тысяч. Всего в Хабаровском крае выявлено около 41,5 тысячи случаев COVID-19, 231 пациент скончался.