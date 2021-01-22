Четверых жителей Башкирии обвинили в мошенничестве с землей на 185 млн

Четверым жителям Иглинского района предъявлено обвинение в подделке судебных решений и незаконном получении земельных участков общей стоимостью почти 185 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, преступления совершались с 2007 по 2010 годы. Основными действующими лицами были риелтор и бывший секретарь судебного заседания, которые изготавливали подложные судебные решения о признании права собственности на земельные участки в Иглинском районе, а затем подписывали их у председателя Иглинского райсуда. На основании этих судебных актов управление Росреестра по РБ зарегистрировало за сообщниками права собственности на 20 участков общей площадью более 13 гектаров. Большая часть из этих участков впоследствии были размежеваны на более мелкие и проданы под индивидуальное жилищное строительство.

Обвинение фигурантам дела было предъявлено по статьям "Мошенничество", "Подделка официального документа" и "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления". Своей вины обвиняемые не признали. Суд в обеспечительных целях наложил арест на их имущество стоимостью свыше 142 миллионов рублей.

Что касается уже бывшего председателя Иглинского районного суда, который подписывал эти документы, то в возбуждении уголовного дела в отношении него по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог" было отказано за истечением срока давности уголовного преследования, а его полномочия досрочно прекращены.