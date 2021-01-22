Четверых жителей Башкирии обвинили в мошенничестве с землей на 185 млн

Новости

Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
Тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом 15:58
Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника 15:55
Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе 15:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности 15:43
За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала" 15:27
В России откроется первый Центр эмоционального образования 15:24
В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 15:21
Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов 15:14
Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции 14:48
Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин 14:23
Украина отказалась принимать удерживаемых лиц из ДНР 14:23
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 14:16
Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации 13:42
Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому 13:40
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2" 13:29
В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе 13:24
В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 15:54
Рубрика: Происшествия

Четверых жителей Башкирии обвинили в мошенничестве с землей на 185 млн

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Четверым жителям Иглинского района предъявлено обвинение в подделке судебных решений и незаконном получении земельных участков общей стоимостью почти 185 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

На Урале адвоката осудили за аферу с жильем и землей на 13 млн рублей

По версии следствия, преступления совершались с 2007 по 2010 годы. Основными действующими лицами были риелтор и бывший секретарь судебного заседания, которые изготавливали подложные судебные решения о признании права собственности на земельные участки в Иглинском районе, а затем подписывали их у председателя Иглинского райсуда. На основании этих судебных актов управление Росреестра по РБ зарегистрировало за сообщниками права собственности на 20 участков общей площадью более 13 гектаров. Большая часть из этих участков впоследствии были размежеваны на более мелкие и проданы под индивидуальное жилищное строительство.

Обвинение фигурантам дела было предъявлено по статьям "Мошенничество", "Подделка официального документа" и "Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления". Своей вины обвиняемые не признали. Суд в обеспечительных целях наложил арест на их имущество стоимостью свыше 142 миллионов рублей.

Что касается уже бывшего председателя Иглинского районного суда, который подписывал эти документы, то в возбуждении уголовного дела в отношении него по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог" было отказано за истечением срока давности уголовного преследования, а его полномочия досрочно прекращены.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными