В Ижевске 140 зданий остались без тепла из-за повреждения теплосети

В Ижевске 140 зданий остались без отопления из-за повреждения теплосети. Авария произошла этой ночью в районе дома №101 по улице Союзной, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Сейчас повреждение устраняется, на месте работают пять бригад и шесть единиц спецтехники.

- Теплосетевая компания планирует произвести переключение, после которого под ограничением останутся 53 здания, в том числе 47 домов и 6 соцобъектов, - говорится в сообщении.

Отремонтировать теплотрассу планируют до 18.00. После этого включение тепла в зданиях будет зависеть от оперативной работы управляющих компаний.

Сейчас уличная температура воздуха в Ижевске составляет минус 12 градусов по Цельсию. Специалисты тепловой инспекции мониторят температуру внутри помещений.

По информации Главного управления МЧС России по Удмуртии, в число отключенных объектов попали 125 многоквартирных домов, 10 школ и шесть детских садов. Из-за аварии в школах отменили обучение во вторую смену, детским садам рекомендовали не работать в это время.