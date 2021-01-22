В Оренбуржье три человека погибли в ДТП

Три человека погибли в столкновении двух иномарок в Новоорском районе Оренбуржья.

Как сообщила в пятницу прокуратура области, трагедия произошла на трассе Орск - Новоорск у села Ударник. Около 16 часов здесь столкнулись автомобили Toyota Platz и Hyundai Solaris. В результате оба водителя и пассажир Hyundai Solaris погибли на месте.

По предварительной информации, водитель Toyota Platz выехал на встречную полосу и допустил столкновение с двигавшимся по ней автомобилем.

Надзорное ведомство контролирует ход проверки обстоятельств ДТП.