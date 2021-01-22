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22.01.2021 14:48
Рубрика: Культура

В Самаре отреставрируют особняк, в котором жила дочь Сталина

Текст: Анна Шепелева
Фото: Guitarun/wikimedia.org Фото: Guitarun/wikimedia.org
Фото: Guitarun/wikimedia.org

В Самаре отреставрируют пустующий последний годы особняк, в котором более года проживала дочь Сталина Светлана Аллилуева и другие его родные. Об этом в Центральном военном округе рассказали порталу 63.ру.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Речь идет о памятнике архитектуры в историческом центре Самары на улице Пионерской, 19. Это объект культурного наследия федерального значения - особняк Неронова. Уже более десяти лет здание не используется, так как находится в плачевном состоянии.

Половиной особняка владеет "Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений" Минобороны России, вторая часть дома вошла в уставный капитал ведомственного издания "Типография "Солдат отечества"". В прошлом году принято решение отреставрировать памятник. Сейчас разрабатывается проект техзадания, уточнили в ЦВО. После чего уже будет заключен госконтракт и начнется реставрация.

К слову, именно в этом особняке во время эвакуации из Москвы в запасную военную столицу Куйбышев (так тогда называлась Самара) в 1941-1942 годах жили близкие Иосифа Сталина, в том числе его дочь Светлана и жена сына Василия Галина.

Здание с 11 комнатами построено для титулярного советника Неронова в 1840 году. В 1895 году особняк выкупил издатель Яковлев под типографию. В это время пристроили часть второго этажа, подсобные помещения. В начале XX века особняк приобрел самарский купец Петр Шихобалов, он соединил жилые комнаты с типографским этажом, провел в дом воду и электричество. В советское время в нем размещались военные структуры, более чем полвека здание занимала "Типография "Солдат Отечества"".

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