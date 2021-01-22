В Татарстане отец с маленьким сыном погибли в ДТП

Три человека стали жертвами ДТП на автодороге между населенными пунктами Кильдебяк и старая Икшурма в Татарстане.

Как сообщили "РГ" в УГИБДД МВД по РТ, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ, совершая обгон, не учел дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA.

В результате аварии погибли водитель отечественной легковушки и его шестимесячный сын. Еще одной жертвой аварии стала женщина 1946 года рождения, находившаяся в салоне ВАЗа. Травмы различной степени тяжести получили 21-летняя мать ребенка и управлявший KIA мужчина.

Инспекторы отметили, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, однако оно не было закреплено должным образом. Все пассажиры отечественного авто не были пристегнуты ремнями безопасности.