Под Новосибирском столкнулись восемь автомобилей, есть погибший

В Болотинском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП, в результате которого погиб водитель Subaru.

ДТП произошло около 13.00 по местному времени на 135 километре автодороги Р-255 "Сибирь".

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru Forester, следовавший со стороны Кемерова в направлении города Болотное, при обгоне трех автомобилей не справился с управлением и врезался в КаМАЗ, двигающийся по встречной полосе. Попавшие в ДТП автомобили зацепили еще несколько машин, проезжавших по трассе.

- Водитель Subaru скончался месте происшествия, - сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Новосибирской области. - Еще один участник ДТП, 19-летний водитель КаМАЗа, получил травму головы и был госпитализирован.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.