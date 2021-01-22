Ростехнадзор начал расследование аварии на шахте в Кузбассе

Государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора оперативно приступили к расследованию аварии на шахте им. С.Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области), произошедшей 22 января при проведении подготовительной выработки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора спустились в шахту и провели обследование непосредственного места аварии. На дальнейшие работы по проведению подготовительной выработки наложен временный запрет деятельности. Выдано предписание к устранению выявленных нарушений. Материалы переданы в суд и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в шахте при проведении подготовительной выработки произошел внезапный выброс угля и газа. "Под завалом оказались три работника, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что для расследования причин и обстоятельств аварии, управлением Ростехнадзора создана комиссия и сформирована экспертная группа из числа специалистов научного института АО "НЦ "ВостНИИ".