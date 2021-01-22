Ростехнадзор начал расследование аварии на шахте в Кузбассе

Новости

Пассажирка самолета Мурманск - Москва заплатит за курение 213 тысяч 16:10
МИД РФ высказался о перспективах расширения нормандского формата по Украине 15:59
Новый российский модуль "Наука" запустят к МКС летом 15:59
Тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился коронавирусом 15:58
Макгрегор заработает за бой против Порье в пять раз больше соперника 15:55
Госдума оперативно рассмотрит поправки о возрастных ограничениях на госслужбе 15:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы стратегической стабильности 15:43
За отравление детей в Буйнакске арестован директор "Водоканала" 15:27
В России откроется первый Центр эмоционального образования 15:24
В Москве продлен желтый уровень погодной опасности 15:21
Россия и Мьянма заключили соглашение о безопасности полетов 15:14
Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции 14:48
Путин и глава Евросовета обсудили возможности совместного производства вакцин 14:23
Украина отказалась принимать удерживаемых лиц из ДНР 14:23
Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре 14:16
Барщевский: Создание угрозы массового заболевания влечет уголовную ответственность 14:10
В суд передано дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Москве 13:57
Оргкомитет "Токио-2020" опроверг информацию об отмене Олимпиады 13:50
В столичной полиции рассказали, как будут пресекать нарушения на улицах 13:50
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
В Москве врачи пришили мужчине руку к животу для спасения от ампутации 13:42
Врач-кардиолог дал советы по профилактике тахикардии на дому 13:40
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2" 13:29
В Татарстане завели дело по факту взрыва на нефтезаводе 13:24
В Госдуме опровергли повышение тарифов на мобильную связь 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 15:51
Рубрика: Происшествия

Ростехнадзор начал расследование аварии на шахте в Кузбассе

Текст: Светлана Ментюкова

Государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора оперативно приступили к расследованию аварии на шахте им. С.Д. Тихова (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области), произошедшей 22 января при проведении подготовительной выработки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: ТАСС
Смертельное ЧП на шахте в Кузбассе вызвал выброс метана

"Государственные инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора спустились в шахту и провели обследование непосредственного места аварии. На дальнейшие работы по проведению подготовительной выработки наложен временный запрет деятельности. Выдано предписание к устранению выявленных нарушений. Материалы переданы в суд и правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что в шахте при проведении подготовительной выработки произошел внезапный выброс угля и газа. "Под завалом оказались три работника, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что для расследования причин и обстоятельств аварии, управлением Ростехнадзора создана комиссия и сформирована экспертная группа из числа специалистов научного института АО "НЦ "ВостНИИ".

В регионах Происшествия ЧП Правительство Ростехнадзор Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Путин внес в Госдуму поправки о приоритете Конституции
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 11 января
В Госдуме заверили, что ничто не помешает завершить "Северный поток-2"
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными