В Новосибирске нашли тело женщины, пропавшей в конце декабря

Тело женщины, пропавшей в Новосибирске 26 декабря, обнаружено под мостом в районе Речного вокзала. Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, характер травм, ставших причиной смерти сибирячки, указывает на падение с высоты.

Об исчезновении 43-летней Ирины Савельевой волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" сообщили 5 января. К этому времени она отсутствовала уже почти десять дней. По некоторым данным, она не вернулась с новогоднего корпоратива. В качестве примерного местонахождения указывались Октябрьский и Ленинский районы Новосибирска.

Позже, 14 января, следователи возбудили уголовное дело об убийстве, в рамках которого и сейчас устанавливают все обстоятельства гибели женщины. Однако признаков насильственной смерти на теле нет.