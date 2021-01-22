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22.01.2021 13:50
Рубрика: Экономика

В России начали продавать единый билет в Приэльбрусье

Текст: Михаил Сухарев

С 22 января начались продажи единого билета на курорты Приэльбрусья. Как сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция", которая выполняет функции оператора перевозки по таким билетам, воспользоваться услугой можно будет уже с 31 января.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- Перевозки будут осуществляться с 31 января с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды по следующим направлениям: Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау. Внедрение единого билета на этих маршрутах облегчит логистические процессы и поможет сократить время в пути следования, что является основной составляющей для привлечения туристов, - говорится в сообщении.

Доступны два типа билетов: "поезд + автобус" и "самолет + автобус". Вариант билета с поездкой на поезде можно оформить в кассе любого ж/д вокзала или на сайте ОАО "РЖД", а вариант с перелетом только через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. При покупке билета пассажиру выдадут талон для проезда на автобусе.

По правилам, оформить единый билет нужно как минимум за 12 часов до поездки на автобусе. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

По предварительному расписанию автобуса, от железнодорожного вокзала Минеральных Вод он будет отправляться только один раз в день - в 07.45 утра, а от аэропорта в 11.45.

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