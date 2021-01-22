Арктический холод уйдет из Петербурга

В Петербурге на смену арктическому холоду придет долгожданное потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По оценкам метеоролога, 22 января в Петербурге будет наблюдаться облачная погода, выпадет снег, вечером возможна морось и ледяные дожди.

Температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию.

Сейчас в Северной столице примерно минус 6 градусов. За последние две недели несколько раз столбик термометра опускался ниже минус 10 градусов. Для Петербурга это считается достаточно холодно. Морозы объясняются тем, что долгое время город находится под влиянием арктического циклона.