"Россети Кубань" перевела в "цифру" учет энергии 107 тысяч потребителей Кубани и Адыгеи

Новости

Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35 12:39
В Москве появится 500 новых парковок для резидентов 12:33
В России объявлен конкурс на создание при вузах спецшкол-интернатов 12:32
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
МИД РФ: Москва не оставит без ответа высылку дипломата из Албании 12:19
В пилотных регионах создадут более полную базу данных о недвижимости 12:11
Доступ в интернет получили 26,6 тысячи социальных объекта 12:10
В Сирии началось строительство храма Святой Софии 12:01
Сирийские средства ПВО отразили авиаудары Израиля 11:52
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Вирусолог рассказал об ограничениях после прививки от COVID-19 11:44
Мишустин сменил руководителя "Российской национальной библиотеки" 11:41
Мишустин освободил от должности главу ликвидируемой Россвязи Духовницкого 11:39
В МЧС предупредили москвичей о тумане и гололеде 11:31
Фигурантам дела об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате продлили арест 11:24
Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи 11:23
В Рио-де-Жанейро отказались от карнавала в 2021 году 11:05
Карантинные ограничения в Челябинской области продлили до 21 февраля 10:56
Пулково признали лучшим аэропортом Европы 10:48
В Москве отремонтируют Каширский тоннель 10:46
Россия продаст Мьянме ЗРПК "Панцирь", радары и беспилотники 10:30
Москвичи из-за морозов начали раскупать валенки 10:23
В Новосибирске ребенок на "плюшке" упал с высоты в пойму Оби 10:22
Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником 10:19
Выход в прокат последнего фильма про Джеймса Бонда снова перенесли 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
ЕГЭ-2021 будут сдавать только поступающие в вузы
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Суд уточнил, что можно считать ДТП
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя
22.01.2021 12:28

"Россети Кубань" перевела в "цифру" учет энергии 107 тысяч потребителей Кубани и Адыгеи

В 2020 году специалисты "Россети Кубань" установили 107 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии потребителям в Краснодарском крае и Республике Адыгея. "Умные счетчики" с возможностью дистанционной передачи данных установлены абонентам компании бесплатно.
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань" Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"
Фото: Пресс-служба "Россети Кубань"

Установка новых приборов учета - первый этап реализации концепции цифровых электросетей. В отличие от своих аналоговых предшественников, "умные приборы" позволяют дистанционно передавать текущие показания и режим потребления электричества в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети и несанкционированном вмешательстве. Такие счетчики в несколько раз сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, позволяют минимизировать потери. Установка новых приборов учета практически исключает хищение электроэнергии, а значит, повышает надежность и качество электроснабжения потребителей.

Обладатели "умных счетчиков" получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, это возможность экономить, используя многотарифный учет, который позволяет самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов в зону действия более низкого тарифа. Кроме того, потребители освобождены от необходимости обслуживать и ремонтировать приборы учета, бремя эксплуатации полностью несет собственник "умных счетчиков" - электросетевая компания.

Модернизация системы учета электроэнергии на Кубани и в Адыгее проводится в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030", принятой группой "Россети" в 2018 году. Развитие и внедрение цифровых технологий позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, обеспечить эффективность учета, сокращая коммерческие потери энергоресурсов.

На сегодняшний день всего в зоне ответственности "Россети Кубань" введено в эксплуатацию более 280 тысяч интеллектуальных приборов. Лидером в этом направлении является сочинский энергорайон, где в общей сложности установлено почти 100 тысяч "умных счетчиков".

Пресс-релиз предоставлен "Россети Кубань"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о шагах в случае решения США по СНВ-3
За сутки в России подтверждено 21 513 случаев COVID-19 в 85 регионах
Банк России предупредил о новой схеме телефонного мошенничества
Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии
Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2