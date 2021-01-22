В Волгограде семье погибшего полицейского вручили орден

Семье полицейского Владимира Тафинцева, погибшего при исполнении служебного долга, вручили орден Мужества, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев внес президенту России представление о награждении старшего сержанта полиции посмертно. Соответствующий указ был подписан в декабре 2020 года.

Государственную награду передали родителям полицейского Людмиле и Владимиру Тафинцевым и его вдове Ирине.

Старший сержант полиции Владимир Тафинцев задержал мужчину, напавшего на жительницу Волгограда. При проверке документов преступник ударил полицейского в грудь ножом. Нападавшим оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, местный житель. В январе убийца получил пожизненный срок.

- От своего лица и от лица родителей моего мужа хочу выразить благодарность за передачу государственной награды. Для нас это большая честь. И большая боль. Хотя наши дочери будут расти и не видеть своего папу, его светлый образ всегда будет рядом с нами. Володя посвятил себя, свою жизнь службе Родине. Это был ответственный и серьезный выбор, - сказала вдова Ирина Тафинцева.

- Володя проявил себя с самой лучшей стороны - как герой. Но, к сожалению, погиб, - говорит начальник регионального управления МВД Александр Кравченко. - Семья не будет забыта. Меры социальной поддержки будут систематически осуществляться. И память о Володе будет жить.

Принято решение назвать один из кадетских полицейских классов в школе №13 Краснооктябрьского района Волгограда именем Тафинцева.