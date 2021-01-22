На Урале адвоката осудили за аферу с жильем и землей на 13 млн рублей

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу адвоката, который обвинялся в мошенничестве на многомиллионную сумму.

Как рассказали сегодня в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, с апреля 2013 года по март 2015 года фигурант обманывал своих клиентов. Он говорил им, что имеет связи в администрации города, и, как следствие, возможность купить жилье или землю из муниципального фонда. Причем, с последующей приватизацией такой собственности. В реальности проделать все это он не мог.

"Так, в сентябре 2014 года адвокат сообщил клиенту о возможности приобретения в течение трех месяцев двухкомнатной квартиры на улице Волгоградской за 2,1 миллиона рублей по договору соцнайма, с оформлением права собственности в будущем. Сумму эту он присвоил, а клиент остался без денег и квартиры", - передает пресс-служба ведомства.

В общей сложности в сети предприимчивого юриста попались 17 человек, а совокупная сумма ущерба от его деятельности составила около 13 миллионов рублей.

"В 2015 году адвокат скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск. Задержать его удалось в августе 2019 года на юге России", - уточнили в Следственном комитете области. Задержали подсудимого оперативники угрозыска управления МВД Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из полиции Республики Адыгеи.

Мужчина признан виновным по статье "покушение на мошенничество". Суд назначил ему наказание в виде пяти с половиной лет в исправительной колонии общего режима. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.