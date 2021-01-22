Самолет экстренно сел в Нижневартовске из-за отказа датчиков шасси

В аэропорту Нижневартовска вынужденно приземлился самолет Embraer-170. Причиной экстренной посадки стал отказ датчиков системы шасси.

Инцидент произошел сегодня в 16:15 по местному времени. Вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Сибирь", который предназначен для малозагруженных авиалиний малой и средней протяженности. Судно рейса SBI5336 следовало по маршруту Новый Уренгой - Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На борту находился 51 человек, 4 члена экипажа. Никто из них не пострадал. Посадка произошла в штатном режиме.

Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет из Нижневартовска в Новосибирск назначен на 20:20. Посадка начнется в 18:50.

- Сургутской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за предоставлением представителем авиакомпании необходимых услуг пассажирам, - говорится в сообщении.

За ситуацией следит транспортный прокурор.