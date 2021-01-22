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22.01.2021 13:57
Рубрика: Общество

Как в Екатеринбурге лечат пациента с редким осложнением после COVID-19

Текст: Юлия Мякишева
Екатеринбуржцу Алексею 48 лет. Летом он переболел коронавирусом, а в ноябре постепенно стал терять возможность двигаться и дышать.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мужчине поставили диагноз - острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия, известная также как синдром Гийена-Барре. Как объяснил "РГ" заведующий неврологическим отделением ЦГКБ №23 Вадим Гусев, который вел пациента, факторы, которые провоцируют заболевание, в мире пока не так хорошо изучены, но обычно связывают с перенесенным заболеванием, например, гриппом. Случаи синдрома достаточно редки: по оценкам Гусева, около 30 пациентов в год в Екатеринбурге. Это десятки случаев на миллион населения в год.

Фото: iStock
Названа опасная ошибка, которую часто допускают перенесшие COVID-19

- Обычно пациенты описывают, что сначала потемпературили, перенесли грипп, а потом начинают слабеть ноги, руки, потом это переносится на дыхательную мускулатуру. И это самое неприятное. В этот момент процесс иммунной недостаточности приводит к тому, что нервные волокна в конечных отделах, скажем, ногах, начинают работать неполноценно, - говорит врач. - У этого пациента все осложнилось еще и сахарным диабетом.

За два месяца Алексею пришлось пережить реанимацию, интубацию трахеи, наложение трахеостомы, длительное подключение к ИВЛ. Когда появились первые самостоятельные дыхательные движения, его сняли с аппарата и перевели в палату интенсивной терапии. Потом началась вертикализация, и когда у пациента получилось глотать самостоятельно, трахеостомы убрали, его выписали и отправили на реабилитацию.

- При том, что это не уникальный случай для неврологии, нужно учесть, что степени тяжести бывают разные. У Алексея - максимальная степень, но он молодец, можно сказать, герой, даже улыбаться находит силы. Он прошел все этапы, которые только могли быть, и при этом все время находясь в сознании, - сказал Вадим Гусев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Сейчас Алексея ждет длительная реабилитация. Как рассказала "РГ" руководитель частной клиники Ирина Волкова, давать прогнозы пока опасаются, но курс может продлиться 2-4 месяца, специалисты будут стремиться к тому, чтобы пациент вышел на работу. Из-за поражения всех мышц больному предстоит работа с мультидисциплинарной бригадой. Они будут, например, проводить занятия по адаптивной физкультуре, эрготерапии для кистей рук.

"Все отлично, позанимались ЛФК, снова приходили врачи. Алексей сначала был расстроен, что из больницы снова в больницу, что дома совсем мало побыл, настроения утром не было никакого, зато к обеду все хорошо - доволен, улыбается, занимался, старался, в палате тоже повторяли упражнения", - поделилась супруга пациента Татьяна.

После ИВЛ мужчине нужно работать над связками и дыханием, поэтому с ним будет заниматься логопед. К восстановлению подключится даже психолог, чтобы мотивировать пациента на выздоровление.

Между тем

Как сообщает оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в регионе зарегистрировано 385 заболевших. Таким образом, общее количество случаев выросло до 67 136. Выписано за сутки 397 человек, а всего с болезнью справились 59 615. Погибло 18 человек. Всего в регионе жертвами болезни стало 1 890 человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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