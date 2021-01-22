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22.01.2021,  
10:49
Текст:  Олег Корякин

Military Watch впечатлил проект российского авианосца "Варан"

Military Watch назвал революционным проект российского авианосца "Варан"
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Издание Military Watch заинтересовалось проектом авианосца "Варан". Его дизайн-макет был недавно представлен Невским проектно-конструкторским бюро.

Как напоминает автор, на фоне неопределенности относительно будущего российских авианосцев за последнее время было разработано несколько проектов таких кораблей. Они варьировались от амбициозного "Шторма" с ядерным двигателем до консервативного "Ламантина". Новый вариант, предложенный Невским ПКБ, намного легче "Ламантина" и вдвое меньше "Шторма". Однако с точки зрения конструкции он вполне может стать более революционным, чем любой из них.

Строительство судно с водоизмещением всего в 45000 тонн, вероятно, обойдется государству гораздо дешевле, но при этом "Варан" сможет иметь аналогичные или даже превосходящие возможности. Благодаря эффективному использованию палубного пространства и очень небольшой надстройке корабль способен разместить 50 самолетов, в том числе 24 тяжелых истребителя, 20 дронов и шесть вертолетов.

Примерные размеры авианосца - 250 на 65 метров, скорость - 26 узлов. Более легкая конструкция "Варана" может быть идеальной для ВМФ России. На представленном дизайн-макете изображено более десятка истребителей на палубе корабля.

Окончательный выбор конструкции будущего российского авианосца еще не сделан, но ожидается, что он будет определен к концу 2022 года.

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