Россия продаст Мьянме ЗРПК "Панцирь", радары и беспилотники

Мьянма подписала с Россией контракт на поставку самоходных зенитных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций и беспилотников "Орлан-10Е". С российской стороны документ подписал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, сообщил ТАСС.

Мьянма - давний покупатель российского оружия. За последние годы сюда прибыли истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-24П и Ми-35, системы ПВО "Печора-2М", бронетехника, артиллерийские системы и РЛС. Заключен контракт на поставку тяжелых истребителей Су-30СМЭ.

В стране создан сервисный центр для обслуживания российской техники. Подразделения армии Мьянмы участвуют в Международных армейских играх, побывали они и на стратегических учениях "Кавказ-2020". В 2018 году заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих государств.,