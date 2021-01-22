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22.01.2021,  
10:30
Текст:  Антон Валагин

Россия продаст Мьянме ЗРПК "Панцирь", радары и беспилотники

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Мьянма подписала с Россией контракт на поставку самоходных зенитных комплексов "Панцирь-С", радиолокационных станций и беспилотников "Орлан-10Е". С российской стороны документ подписал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин, сообщил ТАСС.

Фото: Минобороны РФ
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Мьянма - давний покупатель российского оружия. За последние годы сюда прибыли истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, вертолеты Ми-24П и Ми-35, системы ПВО "Печора-2М", бронетехника, артиллерийские системы и РЛС. Заключен контракт на поставку тяжелых истребителей Су-30СМЭ.

В стране создан сервисный центр для обслуживания российской техники. Подразделения армии Мьянмы участвуют в Международных армейских играх, побывали они и на стратегических учениях "Кавказ-2020". В 2018 году заключено межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты обоих государств.,

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