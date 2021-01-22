Новости

Кевин Смит рассказал о новом мультсериале про Бэтмена 15:34
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Бывшая" 15:29
Супермен "подвинул" Флэша в расписании премьер сериалов CW 15:20
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена 13:47
Ольга Бузова рассталась с чемпионом России по бальным танцам Давой 13:20

Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре

Новости
    22.01.2021, 14:16
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP
Фото: Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Компания Abacus Media Rights выступит дистрибьютором документального фильма "Оратория" (The Oratorio), в создании которого принял участие Мартин Скорсезе.

Фото: kinopoisk.ru
Премьера хоррора Marvel "Морбиус" с Джаредом Лето опять перенесена

Фильм продолжительностью 66 минут расскажет о роли иммигрантов в формировании культурного ландшафта в Нью-Йорке. Один концерт, состоявшийся в 1826 году в Старом Соборе святого Патрика на манхэттенской Милберри-стрит, стал историческим, познакомив нью-йоркцев с итальянской оперой. Об этом сообщает портал Deadline.

В ходе работы над фильмом удалось обнаружить множество удивительных историй о превратностях жизни людей, которые оказали самое непосредственное влияние на формирование мировой культуры. Среди них - Лоренцо да Понте, либреттист Моцарта, переехавший в Новый Свет, осуществивший там несколько переводов литературных произведений с английского на итальянский, написавший мемуары. Впоследствии он также взял на себя преподавание итальянской словесности в Колумбийском университете.

Именно он стал организатором первого исполнения в Нью-Йорке оперы "Дон Жуан", и партию Церлины исполнила еще одна героиня фильма Скорсезе, великая испанская певица Мария Малибран, выступавшая в рамках гастролей и в США. Она родилась в удивительно музыкальной семье певца и композитора Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа. Мать и брат Марии были оперными певцами, а сестрой ей приходилась Полина Виардо, муза великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов"

Еще одним героем фильма станет уроженец Гаити Пьер Туссен - бывший раб, ставший одним из видных американских благотворителей своего времени. Благодаря усилиям Туссена и его жены были открыты странноприимный дом, приют для путешественников, а также бюро по трудоустройству. Именно он сыграл ключевую роль в собрании денежных средств для строительства того самого собора, в котором впервые прозвучал моцартовский Дон Жуан.

Продюсерами фильма стали Мэри Энн Ротберг, Джонатан Манн и Алекс Байер. В съемках также примут участие члены труппы Teatro Lirico di Cagliari и дирижер Донато Ренцетти.

Новости

Скончалась актриса из "Остаться в живых" и "Вавилона-5" Мира Фурлан 13:02
Опубликован трейлер последних серий 10-го сезона "Ходячих мертвецов" 12:31
Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена 11:46
Джош Хартнетт и Хью Грант сыграют в фильме "Пять глаз" Гая Ричи 11:23
⧣ США
Фото: twitter.com/ GodzillaVsKong
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга" 02:35
Началась работа над вторым приквелом "Игры престолов" 00:44
Вышел русский трейлер "Клариссы" - продолжения "Молчания ягнят" 21.01.2021
⧣ музыка
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Филипп Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву в судах Европы 20.01.2021
От коронавируса умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков 19.01.2021
От COVID умер осужденный за убийство модели продюсер Фил Спектор 17.01.2021
⧣ Италия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер мрачной адаптации мультсериала "Клуб Винкс" от Netflix 19.01.2021
Автор "Паразитов" возглавил жюри Венецианского фестиваля 15.01.2021
Объявлены номинанты национальной кинопремии "Золотой орел" 28.12.2020