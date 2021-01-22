Скорсезе выпустит документалку об иностранцах и американской культуре

Компания Abacus Media Rights выступит дистрибьютором документального фильма "Оратория" (The Oratorio), в создании которого принял участие Мартин Скорсезе.

Фильм продолжительностью 66 минут расскажет о роли иммигрантов в формировании культурного ландшафта в Нью-Йорке. Один концерт, состоявшийся в 1826 году в Старом Соборе святого Патрика на манхэттенской Милберри-стрит, стал историческим, познакомив нью-йоркцев с итальянской оперой. Об этом сообщает портал Deadline.

В ходе работы над фильмом удалось обнаружить множество удивительных историй о превратностях жизни людей, которые оказали самое непосредственное влияние на формирование мировой культуры. Среди них - Лоренцо да Понте, либреттист Моцарта, переехавший в Новый Свет, осуществивший там несколько переводов литературных произведений с английского на итальянский, написавший мемуары. Впоследствии он также взял на себя преподавание итальянской словесности в Колумбийском университете.

Именно он стал организатором первого исполнения в Нью-Йорке оперы "Дон Жуан", и партию Церлины исполнила еще одна героиня фильма Скорсезе, великая испанская певица Мария Малибран, выступавшая в рамках гастролей и в США. Она родилась в удивительно музыкальной семье певца и композитора Мануэля дель Популо Висенте Гарсиа. Мать и брат Марии были оперными певцами, а сестрой ей приходилась Полина Виардо, муза великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Еще одним героем фильма станет уроженец Гаити Пьер Туссен - бывший раб, ставший одним из видных американских благотворителей своего времени. Благодаря усилиям Туссена и его жены были открыты странноприимный дом, приют для путешественников, а также бюро по трудоустройству. Именно он сыграл ключевую роль в собрании денежных средств для строительства того самого собора, в котором впервые прозвучал моцартовский Дон Жуан.

Продюсерами фильма стали Мэри Энн Ротберг, Джонатан Манн и Алекс Байер. В съемках также примут участие члены труппы Teatro Lirico di Cagliari и дирижер Донато Ренцетти.