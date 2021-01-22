Сверхзащищенные танки T-72М1 Adrа снова перебросили на фронт в Сирии

В Сирии замечена переброска T-72М1 Adrа с дополнительной защитой. В социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен проход колонны четвертой танковой дивизии.

4th Division again going to Darra pic.twitter.com/jZ3fveWFBo — ZOKA (@200_zoka) January 21, 2021

Всего в объективы попали семь единиц бронетехники, перевозившихся на тралах. Среди них - пять модернизированных танков, один обычный "семьдесят второй" с комплексом оптико-электронного противодействия ПТУР Sarab и бронированная ремонтно-эвакуационная БРЭМ-1.

Также в конвое следовал грузовой автомобиль ЗиЛ-131 и несколько небольших автобусов с личным составом.

Передислоцировались машины, которые, по всей видимости, лишь недавно прошли ремонт. В ходе таких работ на них установлены новые комплекты дополнительной защиты, в виде специальных стальных контейнеров с наполнителем, и решетчатые противокумулятивные экраны. Для проделывания проходов в завалах впереди смонтированы специальные тараны.

Эта доработка проводится в собственных мастерских элитного соединения, находящихся в городе Адра.

Такие танки применяют уже несколько лет в большинстве боевых операций против террористических формирований. Они, как правило, успешно выдерживают попадания не только различных реактивных гранат, но и противотанковых управляемых ракет.

Слабым местом данных Т-72 считаются возросшие габариты, что иногда осложняет маневрирование в городских условиях, а также снижение скоростных характеристик из-за увеличившейся массы при старом двигателе.