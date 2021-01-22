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22.01.2021 02:20
Рубрика: В мире

Ученые обнаружили на Тайване подводное логово древнего гигантского червя

Текст: Андрей Васильев

Подводное логово гигантского червя, устроившего засаду на проплывавших мимо морских существ 20 миллионов лет назад, было обнаружено исследователями, изучающими окаменелости на Тайване. Ученые полагают, что в двухметровой норе, найденной в древних морских отложениях, когда-то жил доисторический хищник, который вырывался из морского дна и утаскивал ничего не подозревающих животных в свое логово.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Предполагается, что существо могло быть похожим на Bobbit, свирепых "червей-боббитов", которые подстерегают в песчаных норах обитателей морского дна. У них есть "антенны", позволяющие чувствовать проплывающих особей. Хотя у червей мягкое тело, они обладают острыми и мощными челюстями, которые могут разрезать рыбу пополам.

В статье в журнале Scientific Reports исследователи описывают 319 таких мелководных нор, сохранившихся в 20-летнем песчанике в геопарке Йехлиу и на близлежащем мысе Бадузи, предполагая, что местное морское дно было заселено хищниками. Следы окаменелостей норы, расположены вертикально в верхнем слое, затем углубляются еще на метр и более, возможно, потому, что в более глубокие отложения труднее зарыться, а вода там менее насыщена кислородом.

Людвиг Левемарк, профессор Национального университета Тайваня и его коллеги обнаружили окаменелое логово и другие подобные ему, изучая 20-летнюю осадочную породу на северо-восточном побережье Тайваня. Норы укреплены слизью и более устойчивы к атмосферным воздействиям. На вершине нор шириной в три сантиметра они заметили характерный узор, который выглядел как несколько перевернутых воронок, поставленных друг на друга. Исключив других роющих существ, таких как креветки, и следы, оставленные скатами, которые взрывают морское дно струями воды, чтобы обнажить съежившуюся добычу, исследователи пришли к выводу, что вход в логово был вызван стратегией охоты, аналогичной стратегии червя Боббит. Когда черви тянут свою добычу в свое логово, верхняя часть норы обрушивается, и червям приходится восстанавливать ее, прежде чем устроить засаду для следующего приема пищи. Черви Bobbit дышат, поглощая кислород через кожу.

В мире Восточная Азия Тайвань Общество Наука

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