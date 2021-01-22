Ученые обнаружили на Тайване подводное логово древнего гигантского червя

Подводное логово гигантского червя, устроившего засаду на проплывавших мимо морских существ 20 миллионов лет назад, было обнаружено исследователями, изучающими окаменелости на Тайване. Ученые полагают, что в двухметровой норе, найденной в древних морских отложениях, когда-то жил доисторический хищник, который вырывался из морского дна и утаскивал ничего не подозревающих животных в свое логово.

Предполагается, что существо могло быть похожим на Bobbit, свирепых "червей-боббитов", которые подстерегают в песчаных норах обитателей морского дна. У них есть "антенны", позволяющие чувствовать проплывающих особей. Хотя у червей мягкое тело, они обладают острыми и мощными челюстями, которые могут разрезать рыбу пополам.

В статье в журнале Scientific Reports исследователи описывают 319 таких мелководных нор, сохранившихся в 20-летнем песчанике в геопарке Йехлиу и на близлежащем мысе Бадузи, предполагая, что местное морское дно было заселено хищниками. Следы окаменелостей норы, расположены вертикально в верхнем слое, затем углубляются еще на метр и более, возможно, потому, что в более глубокие отложения труднее зарыться, а вода там менее насыщена кислородом.

Людвиг Левемарк, профессор Национального университета Тайваня и его коллеги обнаружили окаменелое логово и другие подобные ему, изучая 20-летнюю осадочную породу на северо-восточном побережье Тайваня. Норы укреплены слизью и более устойчивы к атмосферным воздействиям. На вершине нор шириной в три сантиметра они заметили характерный узор, который выглядел как несколько перевернутых воронок, поставленных друг на друга. Исключив других роющих существ, таких как креветки, и следы, оставленные скатами, которые взрывают морское дно струями воды, чтобы обнажить съежившуюся добычу, исследователи пришли к выводу, что вход в логово был вызван стратегией охоты, аналогичной стратегии червя Боббит. Когда черви тянут свою добычу в свое логово, верхняя часть норы обрушивается, и червям приходится восстанавливать ее, прежде чем устроить засаду для следующего приема пищи. Черви Bobbit дышат, поглощая кислород через кожу.