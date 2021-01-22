В Макао выявлен первый за полгода случай заражения коронавирусом

Первый почти за шесть месяцев случай заражения коронавирусом подтвержден в Макао. Власти специального административного района КНР рассказали, что SARS-CoV-2 выявлен у 43-летней местной жительницы, которая недавно посетила Японию.

До этого она была в Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратах. А еще делала транзитную остановку в аэропорту Сингапура. Отследив весь маршрут инфицированной, специалисты не смогли точно сказать, где женщина могла заразиться.

Прилетев из Токио в Макао китаянка сдала тест на коронавирус. Результат оказался положительным. При этом симптомов COVID-19 у женщины нет, сообщает ТАСС. Медики взяли под наблюдение восемь человек, с которыми контактировала пациентка. Это 47 случай заражения коронавирусом в Макао с начала пандемии.