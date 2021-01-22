В Рио-де-Жанейро отказались от карнавала в 2021 году

В Рио-де-Жанейро в Бразилии организаторы знаменитого ежегодного карнавала приняли решение не проводить его в нынешнем году. Об этом написал в своем Twitter мэр мегаполиса Едуарду Паис.

Традиционно карнавал проходит в феврале. Ранее Лига школ танца самба выдвинула предложение устроить карнавал в июле, однако эта идея была отвергнута.

Причиной отмены стала ситуация с коронавирусом, поскольку Бразилия - одна из самых пострадавших от эпидемии стран, там почти 8,7 миллиона случаев заражения и и свыше 214 тысяч скончавшихся от последствий COVID-19.

В своем посте в Twitter мэр Рио-де-Жанейро написал: "Я никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономической важности этого культурного события для нашего города. Однако сейчас нет смысла предполагать, что мы сможем провести карнавал в июле... Но, безусловно, в 2022 году мы, все, кто пройдет вакцинацию, сможем отпраздновать со всей интенсивностью, которую заслуживаем".