В войска передан новейший комплекс разведки "Пенициллин"

По его словам, первые комплексы были поставлены перед Новым годом.
- В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию, - цитирует Михеева РИА Новости.
В артиллерийских соединениях для разведки местоположения батарей противника широко применялись специализированные радиолокационные станции, отслеживающие полет и попадание снарядов, определяя точки их запуска. Однако, подобные РЛС уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Пенициллин" работает по иному принципу - он вычисляет огневые позиции противника, фиксируя акустические и тепловые волны, возникающие при выстреле из артиллерийского орудия или при разрыве боеприпасов. Расчеты координат происходят в автоматическом режиме, затем данные наносятся на электронную карту. Так называемый теплозвуковой способ разведки позволяет не раскрывать местоположение самого комплекса, все его системы работают только в режиме приема, что делает невозможным применение против них средств РЭБ.
Разведывательный комплекс базируется на шасси "КамАЗа", максимальная скорость его передвижения составляет 90 километров в час. По данным разработчиков, "Пенициллин" способен эффективно работать в любое время суток и в широком температурном диапазоне от минус 40 градусов до плюс 50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.