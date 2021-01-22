В войска передан новейший комплекс разведки "Пенициллин"

Новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" переданы в подразделения российской армии. Об этом сообщил генеральный директор концерна радиостроения "Вега" Вячеслав Михеев.

По его словам, первые комплексы были поставлены перед Новым годом.

- В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию, - цитирует Михеева РИА Новости.

В артиллерийских соединениях для разведки местоположения батарей противника широко применялись специализированные радиолокационные станции, отслеживающие полет и попадание снарядов, определяя точки их запуска. Однако, подобные РЛС уязвимы перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Пенициллин" работает по иному принципу - он вычисляет огневые позиции противника, фиксируя акустические и тепловые волны, возникающие при выстреле из артиллерийского орудия или при разрыве боеприпасов. Расчеты координат происходят в автоматическом режиме, затем данные наносятся на электронную карту. Так называемый теплозвуковой способ разведки позволяет не раскрывать местоположение самого комплекса, все его системы работают только в режиме приема, что делает невозможным применение против них средств РЭБ.

Разведывательный комплекс базируется на шасси "КамАЗа", максимальная скорость его передвижения составляет 90 километров в час. По данным разработчиков, "Пенициллин" способен эффективно работать в любое время суток и в широком температурном диапазоне от минус 40 градусов до плюс 50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели не превышает пяти секунд.