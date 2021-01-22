Найдена взаимосвязь между загрязнением воздуха и визитами к психиатру

Ученые Йельской школы общественного здравоохранения опубликовали работу, в которой показали связь загрязнения воздуха с частотой использования психиатрических услуг. Об этом пишет phys.org.

Согласно результатам, полученным после шести лет амбулаторных исследований посещений в двух крупных больницах Нанкина, количество обращений к психиатрам было, как правило, выше, когда качество воздуха оказывалось особенно плохим. Обнаружено также что такая связь ярче выражена для мужчин и пожилых людей.

По словам доцента Сары Лоу, твердые частицы в воздухе оказывают общее воздействие не только на симптомы, но и на использование услуг психиаторов. Твердые частицы - это микронные кусочки почвы, органических соединений и жидкости, они наиболее опасны для здоровья человека - могут даже разорвать ткань легких, влияют на сердце и мозг.