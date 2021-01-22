Замглавы МИД обсудил с послом США коронавирус

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол США в РФ Джон Салливан обсудили 22 января в телефонной беседе пандемию коронавируса, возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также изменение климата и Парижское климатическое соглашение. Об этом сказано в заявлении МИД РФ.

"Посол проинформировал о решении администрации Джозефа Байдена вновь присоединиться к Парижскому соглашению, а также об отмене решения о выходе США из Всемирной организации здравоохранения", - в частности говорится в нем.

Также стороны согласились, что борьба изменением климата и пандемией является важными пунктами международной повестки дня и их преодоление возможно только за счет консолидированных усилий.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны.