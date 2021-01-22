Завальный: В РФ критический уровень налогообложения нефтяной отрасли

Налоговая нагрузка на нефтяную отрасль в России достигла критического уровня, когда изымается более 70% доходов нефтяных компаний. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы России по энергетике Павел Завальный, отвечая на вопрос корреспондента "РГ" на конференции, посвященной итогам работы в 2020 году и планам на весеннюю сессию.

По его словам, ежегодные корректировки налоговой системы в нефтянке, а тем более рост фискальной нагрузки не способствуют развитию отрасли и увеличению ее инвестиционной привлекательности. "Инвесторы, отечественные и иностранные, не будут вкладываться в отрасль, где ежегодно меняются правила игры, к тому же когда они меняются в сторону ухудшения", - сказал Завальный.

Последние изменения в налогообложении нефтяной отрасли, сделанные в 2020 году, привели к тому, что разработка части месторождений стала нерентабельной. В первую очередь это касается трудноизвлекаемых запасов и "сложной" нефти. Завальный подчеркнул, что именно за счет освоения запасов, которые ранее считались нерентабельными, в лидеры по нефтедобыче в мире выбились в США.

В качестве примера негативного воздействия последних изменений в налогообложении нефтяной отрасли, он привел два месторождения высоковязкой нефти в Коми, дальнейшая разработка которых оказалась нерентабельной при новой фискальной схеме. "А это означает не только остановку добычи нефти на таких участках, но и потерю людьми работы. И сейчас в срочном порядке мы должны решать эти вопросы", - отметил Завальный.