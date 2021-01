Госсекретарь США Майк Помпео запомнится как худший в истории

Кроме того, Майк Помпео в течение трех дней опубликовал в соцсетях более 60 одиозных заявлений, в которых нахваливал некие собственные "успехи" в отношении Китая, делал агрессивные выпады в отношении Компартии Китая и проводимой ею политики и т. д.

Комментируя действия Майка Помпео, газета The New York Times пишет, что он сжигает все мосты и ввергает страну в полный хаос. Аналитики называют истерию Майка Помпео его последним деструктивным аккордом перед уходом и попыткой продолжить свою политическую карьеру. Как отмечается в газете The Washington Post, Майк Помпео стремится с помощью своих отчаянно яростных действий создать для новой администрации США многочисленные препоны и затруднения, чтобы затем набрать политические очки для участия в выборах в президенты США в 2024 году.

Немыслимо, что главный дипломат мировой сверхдержавы ставит свои личные политические амбиции выше национальных интересов. Очевидно, что его действия и проводимая внешняя политика наносят огромный вред не только китайско-американским отношениям и всему миру, но, в первую очередь, самим США.

Последние три года при осуществлении своих полномочий Майк Помпео и подобные ему эгоцентричные и корыстные политиканы безостановочно разжигали ненависть и сеяли раздор в международном сообществе, стремясь расколоть мир и устраивая на глобальной политической арене театральные выступления, полные агрессии, фарса и лжи.

Как полагают аналитики, под руководством Майка Помпео дипломатия США пришла к политике жесткого унилатерализма и возрождению идей маккартизма. Так, нарушая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Соединенные Штаты решили также выйти из многих международных соглашений, что нанесло беспрецедентный ущерб миропорядку и подорвало глобальную стабильность.

Помимо того, США попытались и продолжают стремиться подавить Китай и начать новую "холодную войну", что вызвало серьезные социально-экономические потрясения во всем мире, в особенности, на фоне пандемии COVID-19. Майк Помпео также лично ответственен за разрыв соглашения США с Ираном по ядерной программе и за убийства высокопоставленных иранских военных. Всячески запугивая и оказывая жесткое давление на европейские страны, он привел отношения США с союзниками к беспрецедентному обострению.

Аналитики полагают, что проведение Майком Помпео политики запугивания и дипломатии принуждения и лжи, а также применение санкций ярко свидетельствуют о том, что громкие декларации об американских свободах, равенстве демократии и правах человека - это не что иное, как пустые слова, которые давно потеряли свою ценность.

Как отмечает газета The New York Times, Майк Помпео играючи разрушил репутацию Госдепартамента США, на формирование которой ушли многие десятилетия. "Мы живем в несостоятельной стране", - пишет американский журнал The Atlantic. Даже средства массовой информации Канзаса, родного города Майка Помпео, отметили, что после вступления в должность госсекретаря он постепенно превратил Соединенные Штаты в страну, которая "полна печали, гнева и сожалений".

Между тем Майк Помпео поет себе дифирамбы, хвастаясь, что "успехи, достигнутые им во время пребывания в должности, останутся в истории". Но к его глубокому разочарованию, история сохранит лишь свидетельства того, что он - худший госсекретарь в истории США, который ради личной выгоды нанес огромный ущерб интересам народов всего мира и интересам народа Соединенных Штатов, в первую очередь.