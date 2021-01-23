Marvel возродит агента Колсона, чтобы сделать его президентом США

Фил Колсон - очень знаковый персонаж для киновселенной Marvel. После его "смерти" в первых "Мстителях", он снова появился в сериале "Агенты "Щ.И.Т." (Agents of S.H.I.E.L.D.), где начал умирать и воскресать уже на постоянной основе.

В очередной раз издательство планирует вернуть персонажа уже в серии комиксов Heroes Reborn. Обложка первого выпуска опубликована в официальном Twitter-аккаунте "Агентов "Щ.И.Т."

Судя по изображению, Колсона по сюжету планируют сделать президентом США.

Выход комикса запланирован на 2021 год, без более точной даты.