Marvel возродит агента Колсона, чтобы сделать его президентом США

Фил Колсон - очень знаковый персонаж для киновселенной Marvel. После его "смерти" в первых "Мстителях", он снова появился в сериале "Агенты "Щ.И.Т." (Agents of S.H.I.E.L.D.), где начал умирать и воскресать уже на постоянной основе.
В очередной раз издательство планирует вернуть персонажа уже в серии комиксов Heroes Reborn. Обложка первого выпуска опубликована в официальном Twitter-аккаунте "Агентов "Щ.И.Т."
#MarvelHeroesReborn 2021 pic.twitter.com/rrC7v9Hute— Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (@AgentsofSHIELD) January 22, 2021
Судя по изображению, Колсона по сюжету планируют сделать президентом США.
Выход комикса запланирован на 2021 год, без более точной даты.