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Marvel возродит агента Колсона, чтобы сделать его президентом США

Новости
    23.01.2021, 18:13
Текст:   Богдан Бобров

Фил Колсон - очень знаковый персонаж для киновселенной Marvel. После его "смерти" в первых "Мстителях", он снова появился в сериале "Агенты "Щ.И.Т." (Agents of S.H.I.E.L.D.), где начал умирать и воскресать уже на постоянной основе.

В очередной раз издательство планирует вернуть персонажа уже в серии комиксов Heroes Reborn. Обложка первого выпуска опубликована в официальном Twitter-аккаунте "Агентов "Щ.И.Т."

Судя по изображению, Колсона по сюжету планируют сделать президентом США.

Выход комикса запланирован на 2021 год, без более точной даты.

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